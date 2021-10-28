На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий

Три проекта комплексного развития территорий реализуются в Забайкальском и Хабаровском краях на федеральных землях, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ. Может быть построено более 2,3 млн кв. м жилья. Об этом в ходе онлайн-сессии VI Восточного экономического форума "Механизмы стимулирования строительства на Дальнем Востоке" сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Общая площадь участков в Хабаровске - около 275 га под строительство 2,2 млн кв. м жилья. На этих землях предполагается смешанная жилая застройка. Площадь участка в Чите - 10,9 га под строительство 122 тыс. кв. м жилья. Здесь запланировано строительство многоэтажных жилых домов, детского сада, а также благоустройство территории.

"Реализация механизма комплексного развития территорий позволяет ускорить появление инфраструктуры, новых микрорайонов и социальных объектов", - отметил Азизов.

В рамках работы над проектами КРТ ДОМ.РФ осуществляет первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели.

Ранее правительственная комиссия согласовала реализацию 13 проектов КРТ в 11 регионах с градостроительным потенциалом около 3 млн кв. м жилья. В конце нынешнего - начале следующего года ДОМ.РФ планирует объявить аукционы на право заключения договоров КРТ.