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28.10.2021 08:06
Рубрика: Экономика

Названы затраты регионов на борьбу с пандемией коронавируса

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Стали известны затраты регионов на борьбу с пандемией коронавируса. В общей сложности в 2020 году они превысили триллион рублей. Расходы субъектов оценила Счетная палата РФ.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Как отмечается в материалах палаты, деньги шли, в основном, на здравоохранение, социальное обеспечение населения и поддержку малого и среднего предпринимательства.

При этом в расчете на человека траты в разных регионах существенно различались.

Наибольший объем расходов приходится на Чукотку- 32,1 тысячи, ЯНАО - 29 тысяч и Москву - 27,1 тысячи рублей.

Меньше всего потратили в Чечне - 2,4 тысячи рублей на человека, а также в Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае (2,6 тысячи рублей).

При этом в Счетной палате отметили, что большую часть из этих денег (71,6 %) регионам выделило правительство Российской Федерации.

В регионах Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Казна Бюджеты регионов Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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