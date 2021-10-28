Названы затраты регионов на борьбу с пандемией коронавируса

Стали известны затраты регионов на борьбу с пандемией коронавируса. В общей сложности в 2020 году они превысили триллион рублей. Расходы субъектов оценила Счетная палата РФ.

Как отмечается в материалах палаты, деньги шли, в основном, на здравоохранение, социальное обеспечение населения и поддержку малого и среднего предпринимательства.

При этом в расчете на человека траты в разных регионах существенно различались.

Наибольший объем расходов приходится на Чукотку- 32,1 тысячи, ЯНАО - 29 тысяч и Москву - 27,1 тысячи рублей.

Меньше всего потратили в Чечне - 2,4 тысячи рублей на человека, а также в Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае (2,6 тысячи рублей).

При этом в Счетной палате отметили, что большую часть из этих денег (71,6 %) регионам выделило правительство Российской Федерации.