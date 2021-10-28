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Рубрика: Происшествия

В Хабаровске экс-чиновник пойдет под суд за превышение полномочий

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (часть 1 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

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Обвиняемый в 2018 году заключил контракты на строительство двух многоквартирных домов, где планировалось предоставить почти все жилые помещения детям-сиротам. При этом, по версии следствия, он точно знал, что с начала 2019 года предоставление квартир данной категории граждан не должно превышать 25 процентов общего их количества в доме.

"В результате из бюджета потрачено более 450 миллионов рублей, при этом квартиры детям-сиротам так и не предоставлены", - сообщает прокуратура региона.

Кроме этого, КГКУ заключило контракт на строительство Межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. 191 миллион рублей аванса, предназначенный для подрядчика, необоснованно перечислили на оплату работ по строительству дамбы в Хабаровске. При том, что дамба должна быть построена за счет средств застройщика, без авансирования.

Более 50 миллионов рублей не были возвращены, а обязательства по госконтракту на эту сумму не выполнены.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

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