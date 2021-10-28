В Южно-Сахалинске установили график работы детсадов в ковидные каникулы

В дни с 30 октября по 7 ноября, которые были объявлены нерабочими для профилактики распространения коронавирусной инфекции, дошкольные учреждения Южно-Сахалинска будут открыты.

"Кроме праздничных и выходных дней", - уточнила директор департамента образования Светлана Мирова. Число групп, которые откроют с 1 по 3 ноября, будет зависеть от того, как много родителей будут вынуждены выйти на работу и оставить детей в садике. Сейчас эту потребность изучают.

Стоит отметить, что в школах столицы островного региона до 7 ноября продлятся осенние каникулы.