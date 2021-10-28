В Приамурье избили беременную переписчицу

Новости

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 09:08
Эксперт сообщила, что COVID-19 способствует облысению 09:01
В Москве из-за коронавируса закрылась сфера услуг 08:51
Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID 07:41
"Вашингтон" проиграл "Детройту", несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова 07:35
В Минфине назвали уровень госдолга регионов 07:27
Реабилитолог рассказал о "второй пандемии" в России 07:20
В Арктике обнаружены обломки судна-охотника за нацистскими шпионами 07:13
В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки 07:04
Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту 07:02
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции 06:18
Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля 06:01
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 05:39
В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей ковидного госпиталя 05:34
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 05:32
Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров" 05:11
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной 04:27
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 09:12
Рубрика: Происшествия

В Приамурье избили беременную переписчицу

Текст: Инесса Доценко

В амурском городе Шимановске жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную женщину-волонтера, которая проводила обход в рамках переписи населения.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, инцидент произошел вечером 24 октября. Нетрезвые люди набросились на переписчицу и пытались столкнуть ее с лестницы. Женщине нанесли телесные повреждения.

История получила огласку в социальных сетях и местных СМИ. МО МВД России "Шимановский" возбудило уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ "Побои".

Прокуратура Шимановского района признала возбуждение дела законным и взяла ход расследования на контроль.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Всероссийская перепись населения 2021 года

Главное сегодня

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии