В Приамурье избили беременную переписчицу

В амурском городе Шимановске жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную женщину-волонтера, которая проводила обход в рамках переписи населения.

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, инцидент произошел вечером 24 октября. Нетрезвые люди набросились на переписчицу и пытались столкнуть ее с лестницы. Женщине нанесли телесные повреждения.

История получила огласку в социальных сетях и местных СМИ. МО МВД России "Шимановский" возбудило уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ "Побои".

Прокуратура Шимановского района признала возбуждение дела законным и взяла ход расследования на контроль.