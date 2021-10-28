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28.10.2021 07:45
Рубрика: Общество

В Приморье увеличат число коек для лечения больных COVID-19

Текст: Ольга Журман

Дополнительные койки для больных коронавирусом готовят в Приморье в связи с ростом заболеваемости, сообщает пресс-служба правительства края. За последние сутки выявлено 270 человек, заболевших COVID-19. Это максимум за все время эпидемии.

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Растет и число ежедневно обращающихся поликлиники. Так, по данным краевого минздрава, на прошлой неделе каждый амбулаторный инфекционный центр принимал около 100 человек, на нынешней неделе - около 180. Увеличивается количество находящихся в стационарах. Сегодня таковых более 1 500 человек. Врачи разворачивают дополнительные коечные места.

- В этом году была возможность остановить распространение инфекции, создав коллективный иммунитет до сентября-октября. Однако темпы вакцинации были слишком низкими. Поэтому сейчас регион вновь готовится к значительному росту заболеваемости, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

По данным на 28 ноября в Приморье вакцинацию прошли 499 292 человека, завершили иммунизацию 385 884 из них.

Кстати

Как пишет РИА Новости, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил, что нужно наращивать количество коек для пациентов с коронавирусом и вводить более интенсивные ограничительные меры в 13 регионах России. Среди них назван и Приморский край.

С 15 ноября в Приморье вводят QR-коды для посещения заведений общепита и учреждений культуры.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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