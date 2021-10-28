В России впервые за сутки выявили свыше 40 тысяч больных COVID-19

В России установлен новый антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19. По данным оперштаба за 28 октября, за прошедший день их оказалось 40 096, и это максимальный показатель в стране с начала пандемии.

В свою очередь число пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в данный момент, увеличилось до 885 587.

Наибольшее количество заболевших выявили в Москве (8 440), Санкт-Петербурге (3 186) и Московской области (2 639). Наименьшее - на севере страны, в Ненецком автономном округе и на Чукотке (по - 18).

За все время в РФ зафиксировано 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.