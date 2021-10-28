В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники СУ СК РФ по Республике Бурятия возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой по подозрению в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.

По данным следствия, в конце 2017 - начале 2018 года к главе комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании. Он хотел переоформить аренду земельного участка, находившегося в муниципальной собственности.

"Подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью один миллион рублей, которое в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность", - сообщили в пресс-службе следственного управления региона.

Председатель комитета согласовала аренду участка, несмотря на то, что по решению суда его требовалось вернуть муниципалитету из-за неуплаты арендных платежей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия. Они участвуют в следственных действиях и процессуальные мероприятиях. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.