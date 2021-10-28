В воинской части Приамурья похитили топливо на 20 миллионов рублей

Военная прокуратура Белогорского гарнизона выявила в одной из воинских частей Амурской области хищение 335 тонн топлива на 20 миллионов рублей.

По сообщению главной военной прокуратуры, командир и начальник службы горючего и смазочных материалов несколько лет вносили ложные сведения в первичные документы, создавали излишки топлива, которые потом продавали.

Возбуждено уголовное дело по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере и о служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.