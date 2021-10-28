Василий Орлов: Приамурье получит дополнительные средства на дамбы

- Предварительная стоимость строительства - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4,6 миллиарда, - сообщил глава региона Василий Орлов.

В последние годы Дальний Восток страдает от мощных наводнений.

- Изменяется климат, увеличивается количество и опасность природных явлений, и регионы сталкиваются с природными катаклизмами все чаще, - отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на недавнем заседании совета Дальневосточного федерального округа.

- Половодья, паводки, наводнения... Каждый год на Дальнем Востоке из берегов выходят реки. Причем в последние годы это связано не только с таянием снега, но и порой с обильными и внезапными осадками. Ежегодно водная стихия наносит значительный ущерб жителям и экономике регионов. Например, в 2013 году, после крупномасштабного наводнения, на возмещение ущерба из федерального бюджета выделили свыше 50 миллиардов рублей. В последующие годы в отдельных регионах суммы федеральной помощи составляли порядка 7-9 миллиардов, - привел цифры министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Юрий Трутнев напомнил о последствиях катастрофического наводнения в 2013 году. Тогда было подтоплено 235 населенных пунктов, более 13 тысяч жилых домов. Число пострадавших граждан достигло 220 тысяч. В нынешнем году в паводкоопасный период в восьми субъектах оказались затопленными 294 населенных пункта, пострадали более пяти тысяч жилых домов, 525 участков автомобильных дорог, 115 мостов и почти 200 социальных объектов.

В Амурской области на протяжении четырех месяцев действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Наводнение затронуло 103 населенных пункта в 23 муниципальных образованиях. Было подтоплено 1476 жилых домов, 24 социальных объекта, 39 мостов и 107 сооружений, участки автодорог протяженностью 596,8 километра. Пострадал урожай 123 хозяйств на общей площади 53 тысячи гектаров. Ущерб понесли 15,5 тысячи человек.

Вместе с тем, как подчеркнул в июле на совещании в Благовещенске Юрий Трутнев, в этом году размер ущерба и число пострадавших были ниже, несмотря на то, что уровень воды во многих регионах превышал уровень 2013 года. Защититься помогли гидротехнические сооружения. К примеру, в летнюю волну паводка в Амурской области дамбы защитили от подтопления 16 населенных пунктов, в которых проживают более 67 тысяч человек, в том числе город Благовещенск.

- Сейчас ведется работа по определению зон затопления, что даст возможность исключить новое строительство жилых домов и объектов экономики на затапливаемых территориях, а также более эффективно распланировать мероприятия по защите населенных пунктов, - сообщил Василий Орлов.

В 2020 году такие зоны установлены в десяти населенных пунктах, в 2021-м - в 58-ми. Полностью работы по определению зон в 145 городах, селах и поселках области завершатся к концу 2022 года. Кроме того, по словам губернатора, на период 2019-2024 годов намечено пять мероприятий по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел рек Белая (в границах села Троицкое Ивановского района), Завитая (в границах села Михайловка Михайловского района), Дим (в границах села Дим Михайловского района), Большой Невер (в границах села Невер Сковородинского района), Большой Невер (у города Сковородино). Причем работы на реке Белая закончены в прошлом году.

- Но создание ряда гидротехнических сооружений в ДФО не завершено, и они в полном объеме на защиту территории не работают, - заявил Юрий Трутнев.

Росводресурсы совместно с властями дальневосточных регионов актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный восемь лет назад после масштабного наводнения 2013 года. В результате в список внесено 58 новых объектов. Минприроды России и регионы округа определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022-2024 годах будет направлено десять миллиардов рублей. В их число вошли дамбы в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково в Амурской области.

В июле в Амурской области создана рабочая группа, обязанность которой - изучить все проектные документы на гидротехнические сооружения и провести корректировку в соответствии с данными последних подтоплений и гидротехническими прогнозами.

- Проектная документация на гидрозащитные сооружения, которая была разработана после наводнения 2013 года, требует уточнения. Паводок этого года заметно отличается от ЧС 2019-го. В этот раз наводнение началось на других реках, где иная скорость течения и иначе складывалась сама ситуация, вода прибывала медленнее. С министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым мы договорились о том, что федеральные специалисты помогут нам провести необходимую корректировку, - рассказал губернатор Амурской области. - В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию по этим трем объектам. Мы готовы к реализации проекта с 2022 года.

Как сообщил Александр Козлов, определена последовательность финансирования работ.

- В следующем году будет завершено проектирование, а в 2023-2024 годах регион обеспечит строительство объектов. Моя позиция заключается в том, что в первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне подтопления, нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых дамб, - подчеркнул министр.