За сутки в России подтверждено 40 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 8440

2 Санкт-Петербург 3186

3 Московская область 2639

4 Самарская область 1357

5 Нижегородская область 794

6 Воронежская область 763

7 Свердловская область 696

8 Республика Крым 681

9 Пермский край 670

10 Республика Башкортостан 669

11 Красноярский край 647

12 Ростовская область 618

13 Смоленская область 590

14 Ульяновская область 561

15 Саратовская область 510

16 Омская область 477

17 Брянская область 473

18 Челябинская область 473

19 Иркутская область 449

20 Алтайский край 441

21 Ставропольский край 424

22 Волгоградская область 423

23 Архангельская область 411

24 Оренбургская область 408

25 Калининградская область 396

26 Удмуртская Республика 396

27 Тверская область 395

28 Хабаровский край 389

29 Липецкая область 376

30 Пензенская область 363

31 Ленинградская область 362

32 Вологодская область 356

33 Севастополь 345

34 Белгородская область 345

35 Новосибирская область 342

36 Забайкальский край 334

37 Курская область 334

38 Тюменская область 333

39 Республика Коми 325

40 Владимирская область 318

41 Орловская область 297

42 Республика Саха (Якутия) 292

43 Республика Карелия 283

44 Псковская область 281

45 Кемеровская область 281

46 Ярославская область 273

47 Краснодарский край 272

48 Приморский край 270

49 Мурманская область 261

50 Астраханская область 253

51 Новгородская область 250

52 Ханты-Мансийский автономный округ 250

53 Кировская область 248

54 Рязанская область 235

55 Тульская область 230

56 Ивановская область 222

57 Томская область 201

58 Курганская область 199

59 Республика Хакасия 197

60 Костромская область 192

61 Тамбовская область 191

62 Калужская область 177

63 Республика Татарстан 176

64 Республика Чувашия 165

65 Амурская область 159

66 Республика Бурятия 158

67 Республика Мордовия 152

68 Республика Дагестан 152

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 137

70 Республика Марий Эл 128

71 Кабардино-Балкарская Республика 123

72 Чеченская Республика 118

73 Республика Северная Осетия-Алания 98

74 Сахалинская область 88

75 Карачаево-Черкесская Республика 80

76 Республика Ингушетия 78

77 Республика Адыгея 71

78 Республика Тыва 70

79 Республика Алтай 65

80 Республика Калмыкия 60

81 Еврейская автономная область 44

82 Камчатский край 43

83 Магаданская область 31

84 Ненецкий автономный округ 18

85 Чукотский автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 392 697 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,19%

2. Камчатский край 0,21%

3. Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Бурятия 0,25% За последние сутки подтверждено 1 159 смертей Москва 95 Санкт-Петербург 70 Нижегородская область 45 Краснодарский край 41 Московская область 40 Республика Башкортостан 35 Ставропольский край 34 Ростовская область 31 Самарская область 31 Саратовская область 31 Свердловская область 31 Волгоградская область 30 Красноярский край 30 Пермский край 29 Челябинская область 29 Севастополь 28 Иркутская область 28 Пензенская область 26 Алтайский край 25 Оренбургская область 24 Удмуртская Республика 21 Брянская область 20 Воронежская область 19 Тульская область 18 Республика Крым 17 Республика Чувашия 17 Тюменская область 16 Новосибирская область 15 Липецкая область 14 Ульяновская область 14 Ханты-Мансийский автономный округ 14 Рязанская область 13 Астраханская область 12 Вологодская область 10 Республика Хакасия 10 Омская область 10 Мурманская область 9 Забайкальский край 9 Республика Саха (Якутия) 8 Ивановская область 7 Смоленская область 7 Тамбовская область 7 Тверская область 7 Калининградская область 7 Кабардино-Балкарская Республика 7 Приморский край 7 Орловская область 6 Ярославская область 6 Республика Коми 6 Республика Бурятия 6 Белгородская область 5 Владимирская область 5 Курская область 5 Ленинградская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Республика Мордовия 5 Хабаровский край 5 Калужская область 4 Республика Дагестан 4 Кемеровская область 4 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Чеченская Республика 3 Кировская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Камчатский край 3 Сахалинская область 3 Архангельская область 2 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Республика Марий Эл 2 Республика Алтай 2 Томская область 2 Еврейская автономная область 2 Костромская область 1 Новгородская область 1 Курганская область 1 Амурская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 235 057 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 318 человек Москва 5232 Санкт-Петербург 3154 Московская область 2951 Республика Крым 1010 Самарская область 752 Республика Башкортостан 651 Ростовская область 573 Нижегородская область 566 Красноярский край 545 Архангельская область 541 Липецкая область 523 Пермский край 491 Свердловская область 489 Ульяновская область 450 Удмуртская Республика 401 Саратовская область 389 Астраханская область 361 Омская область 353 Ставропольский край 351 Республика Саха (Якутия) 338 Брянская область 324 Ленинградская область 314 Вологодская область 305 Волгоградская область 303 Псковская область 301 Оренбургская область 288 Калининградская область 287 Забайкальский край 285 Хабаровский край 282 Республика Карелия 274 Севастополь 256 Приморский край 256 Белгородская область 253 Республика Бурятия 241 Мурманская область 230 Тамбовская область 226 Кемеровская область 216 Тульская область 215 Челябинская область 199 Костромская область 197 Иркутская область 185 Калужская область 178 Курская область 173 Воронежская область 172 Новосибирская область 166 Ханты-Мансийский автономный округ 156 Кировская область 149 Ярославская область 141 Алтайский край 137 Смоленская область 134 Республика Дагестан 134 Рязанская область 131 Республика Чувашия 123 Амурская область 122 Тюменская область 120 Новгородская область 117 Республика Татарстан 107 Ивановская область 106 Республика Мордовия 102 Республика Ингушетия 101 Кабардино-Балкарская Республика 92 Чеченская Республика 92 Краснодарский край 81 Сахалинская область 81 Карачаево-Черкесская Республика 78 Республика Коми 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 67 Республика Тыва 60 Томская область 59 Орловская область 58 Республика Калмыкия 57 Владимирская область 50 Еврейская автономная область 48 Курганская область 47 Ненецкий автономный округ 34 Республика Адыгея 33 Республика Северная Осетия - Алания 28 Пензенская область 27 Камчатский край 25 Республика Марий Эл 21 Республика Хакасия 19 Магаданская область 19 Республика Алтай 16 Чукотский автономный округ 16 Тверская область 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 272 053. В Москве начался режим нерабочих дней из-за коронавируса