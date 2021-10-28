За сутки в России подтверждено 40 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 8440
- 2 Санкт-Петербург 3186
- 3 Московская область 2639
- 4 Самарская область 1357
- 5 Нижегородская область 794
- 6 Воронежская область 763
- 7 Свердловская область 696
- 8 Республика Крым 681
- 9 Пермский край 670
- 10 Республика Башкортостан 669
- 11 Красноярский край 647
- 12 Ростовская область 618
- 13 Смоленская область 590
- 14 Ульяновская область 561
- 15 Саратовская область 510
- 16 Омская область 477
- 17 Брянская область 473
- 18 Челябинская область 473
- 19 Иркутская область 449
- 20 Алтайский край 441
- 21 Ставропольский край 424
- 22 Волгоградская область 423
- 23 Архангельская область 411
- 24 Оренбургская область 408
- 25 Калининградская область 396
- 26 Удмуртская Республика 396
- 27 Тверская область 395
- 28 Хабаровский край 389
- 29 Липецкая область 376
- 30 Пензенская область 363
- 31 Ленинградская область 362
- 32 Вологодская область 356
- 33 Севастополь 345
- 34 Белгородская область 345
- 35 Новосибирская область 342
- 36 Забайкальский край 334
- 37 Курская область 334
- 38 Тюменская область 333
- 39 Республика Коми 325
- 40 Владимирская область 318
- 41 Орловская область 297
- 42 Республика Саха (Якутия) 292
- 43 Республика Карелия 283
- 44 Псковская область 281
- 45 Кемеровская область 281
- 46 Ярославская область 273
- 47 Краснодарский край 272
- 48 Приморский край 270
- 49 Мурманская область 261
- 50 Астраханская область 253
- 51 Новгородская область 250
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 250
- 53 Кировская область 248
- 54 Рязанская область 235
- 55 Тульская область 230
- 56 Ивановская область 222
- 57 Томская область 201
- 58 Курганская область 199
- 59 Республика Хакасия 197
- 60 Костромская область 192
- 61 Тамбовская область 191
- 62 Калужская область 177
- 63 Республика Татарстан 176
- 64 Республика Чувашия 165
- 65 Амурская область 159
- 66 Республика Бурятия 158
- 67 Республика Мордовия 152
- 68 Республика Дагестан 152
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 137
- 70 Республика Марий Эл 128
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 123
- 72 Чеченская Республика 118
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 98
- 74 Сахалинская область 88
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 80
- 76 Республика Ингушетия 78
- 77 Республика Адыгея 71
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Алтай 65
- 80 Республика Калмыкия 60
- 81 Еврейская автономная область 44
- 82 Камчатский край 43
- 83 Магаданская область 31
- 84 Ненецкий автономный округ 18
- 85 Чукотский автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 392 697 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,19%
- 2. Камчатский край 0,21%
- 3. Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Бурятия 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 159 смертей
- Москва 95
- Санкт-Петербург 70
- Нижегородская область 45
- Краснодарский край 41
- Московская область 40
- Республика Башкортостан 35
- Ставропольский край 34
- Ростовская область 31
- Самарская область 31
- Саратовская область 31
- Свердловская область 31
- Волгоградская область 30
- Красноярский край 30
- Пермский край 29
- Челябинская область 29
- Севастополь 28
- Иркутская область 28
- Пензенская область 26
- Алтайский край 25
- Оренбургская область 24
- Удмуртская Республика 21
- Брянская область 20
- Воронежская область 19
- Тульская область 18
- Республика Крым 17
- Республика Чувашия 17
- Тюменская область 16
- Новосибирская область 15
- Липецкая область 14
- Ульяновская область 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 14
- Рязанская область 13
- Астраханская область 12
- Вологодская область 10
- Республика Хакасия 10
- Омская область 10
- Мурманская область 9
- Забайкальский край 9
- Республика Саха (Якутия) 8
- Ивановская область 7
- Смоленская область 7
- Тамбовская область 7
- Тверская область 7
- Калининградская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Приморский край 7
- Орловская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Коми 6
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Ленинградская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Хабаровский край 5
- Калужская область 4
- Республика Дагестан 4
- Кемеровская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Чеченская Республика 3
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Сахалинская область 3
- Архангельская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Костромская область 1
- Новгородская область 1
- Курганская область 1
- Амурская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 235 057 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 318 человек
- Москва 5232
- Санкт-Петербург 3154
- Московская область 2951
- Республика Крым 1010
- Самарская область 752
- Республика Башкортостан 651
- Ростовская область 573
- Нижегородская область 566
- Красноярский край 545
- Архангельская область 541
- Липецкая область 523
- Пермский край 491
- Свердловская область 489
- Ульяновская область 450
- Удмуртская Республика 401
- Саратовская область 389
- Астраханская область 361
- Омская область 353
- Ставропольский край 351
- Республика Саха (Якутия) 338
- Брянская область 324
- Ленинградская область 314
- Вологодская область 305
- Волгоградская область 303
- Псковская область 301
- Оренбургская область 288
- Калининградская область 287
- Забайкальский край 285
- Хабаровский край 282
- Республика Карелия 274
- Севастополь 256
- Приморский край 256
- Белгородская область 253
- Республика Бурятия 241
- Мурманская область 230
- Тамбовская область 226
- Кемеровская область 216
- Тульская область 215
- Челябинская область 199
- Костромская область 197
- Иркутская область 185
- Калужская область 178
- Курская область 173
- Воронежская область 172
- Новосибирская область 166
- Ханты-Мансийский автономный округ 156
- Кировская область 149
- Ярославская область 141
- Алтайский край 137
- Смоленская область 134
- Республика Дагестан 134
- Рязанская область 131
- Республика Чувашия 123
- Амурская область 122
- Тюменская область 120
- Новгородская область 117
- Республика Татарстан 107
- Ивановская область 106
- Республика Мордовия 102
- Республика Ингушетия 101
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Чеченская Республика 92
- Краснодарский край 81
- Сахалинская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Коми 76
- Ямало-Ненецкий автономный округ 67
- Республика Тыва 60
- Томская область 59
- Орловская область 58
- Республика Калмыкия 57
- Владимирская область 50
- Еврейская автономная область 48
- Курганская область 47
- Ненецкий автономный округ 34
- Республика Адыгея 33
- Республика Северная Осетия - Алания 28
- Пензенская область 27
- Камчатский край 25
- Республика Марий Эл 21
- Республика Хакасия 19
- Магаданская область 19
- Республика Алтай 16
- Чукотский автономный округ 16
- Тверская область 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 272 053.