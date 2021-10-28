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28.10.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 096 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 40 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 8440
  • 2 Санкт-Петербург 3186
  • 3 Московская область 2639
  • 4 Самарская область 1357
  • 5 Нижегородская область 794
  • 6 Воронежская область 763
  • 7 Свердловская область 696
  • 8 Республика Крым 681
  • 9 Пермский край 670
  • 10 Республика Башкортостан 669
  • 11 Красноярский край 647
  • 12 Ростовская область 618
  • 13 Смоленская область 590
  • 14 Ульяновская область 561
  • 15 Саратовская область 510
  • 16 Омская область 477
  • 17 Брянская область 473
  • 18 Челябинская область 473
  • 19 Иркутская область 449
  • 20 Алтайский край 441
  • 21 Ставропольский край 424
  • 22 Волгоградская область 423
  • 23 Архангельская область 411
  • 24 Оренбургская область 408
  • 25 Калининградская область 396
  • 26 Удмуртская Республика 396
  • 27 Тверская область 395
  • 28 Хабаровский край 389
  • 29 Липецкая область 376
  • 30 Пензенская область 363
  • 31 Ленинградская область 362
  • 32 Вологодская область 356
  • 33 Севастополь 345
  • 34 Белгородская область 345
  • 35 Новосибирская область 342
  • 36 Забайкальский край 334
  • 37 Курская область 334
  • 38 Тюменская область 333
  • 39 Республика Коми 325
  • 40 Владимирская область 318
  • 41 Орловская область 297
  • 42 Республика Саха (Якутия) 292
  • 43 Республика Карелия 283
  • 44 Псковская область 281
  • 45 Кемеровская область 281
  • 46 Ярославская область 273
  • 47 Краснодарский край 272
  • 48 Приморский край 270
  • 49 Мурманская область 261
  • 50 Астраханская область 253
  • 51 Новгородская область 250
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 250
  • 53 Кировская область 248
  • 54 Рязанская область 235
  • 55 Тульская область 230
  • 56 Ивановская область 222
  • 57 Томская область 201
  • 58 Курганская область 199
  • 59 Республика Хакасия 197
  • 60 Костромская область 192
  • 61 Тамбовская область 191
  • 62 Калужская область 177
  • 63 Республика Татарстан 176
  • 64 Республика Чувашия 165
  • 65 Амурская область 159
  • 66 Республика Бурятия 158
  • 67 Республика Мордовия 152
  • 68 Республика Дагестан 152
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 137
  • 70 Республика Марий Эл 128
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 123
  • 72 Чеченская Республика 118
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 98
  • 74 Сахалинская область 88
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 76 Республика Ингушетия 78
  • 77 Республика Адыгея 71
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Алтай 65
  • 80 Республика Калмыкия 60
  • 81 Еврейская автономная область 44
  • 82 Камчатский край 43
  • 83 Магаданская область 31
  • 84 Ненецкий автономный округ 18
  • 85 Чукотский автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 392 697 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,19%
  • 2. Камчатский край 0,21%
  • 3. Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Бурятия 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 159 смертей
  1. Москва 95
  2. Санкт-Петербург 70
  3. Нижегородская область 45
  4. Краснодарский край 41
  5. Московская область 40
  6. Республика Башкортостан 35
  7. Ставропольский край 34
  8. Ростовская область 31
  9. Самарская область 31
  10. Саратовская область 31
  11. Свердловская область 31
  12. Волгоградская область 30
  13. Красноярский край 30
  14. Пермский край 29
  15. Челябинская область 29
  16. Севастополь 28
  17. Иркутская область 28
  18. Пензенская область 26
  19. Алтайский край 25
  20. Оренбургская область 24
  21. Удмуртская Республика 21
  22. Брянская область 20
  23. Воронежская область 19
  24. Тульская область 18
  25. Республика Крым 17
  26. Республика Чувашия 17
  27. Тюменская область 16
  28. Новосибирская область 15
  29. Липецкая область 14
  30. Ульяновская область 14
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 14
  32. Рязанская область 13
  33. Астраханская область 12
  34. Вологодская область 10
  35. Республика Хакасия 10
  36. Омская область 10
  37. Мурманская область 9
  38. Забайкальский край 9
  39. Республика Саха (Якутия) 8
  40. Ивановская область 7
  41. Смоленская область 7
  42. Тамбовская область 7
  43. Тверская область 7
  44. Калининградская область 7
  45. Кабардино-Балкарская Республика 7
  46. Приморский край 7
  47. Орловская область 6
  48. Ярославская область 6
  49. Республика Коми 6
  50. Республика Бурятия 6
  51. Белгородская область 5
  52. Владимирская область 5
  53. Курская область 5
  54. Ленинградская область 5
  55. Карачаево-Черкесская Республика 5
  56. Республика Мордовия 5
  57. Хабаровский край 5
  58. Калужская область 4
  59. Республика Дагестан 4
  60. Кемеровская область 4
  61. Республика Карелия 3
  62. Республика Адыгея 3
  63. Чеченская Республика 3
  64. Кировская область 3
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  66. Камчатский край 3
  67. Сахалинская область 3
  68. Архангельская область 2
  69. Республика Ингушетия 2
  70. Республика Северная Осетия - Алания 2
  71. Республика Марий Эл 2
  72. Республика Алтай 2
  73. Томская область 2
  74. Еврейская автономная область 2
  75. Костромская область 1
  76. Новгородская область 1
  77. Курганская область 1
  78. Амурская область 1
  79. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 235 057 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 318 человек
  1. Москва 5232
  2. Санкт-Петербург 3154
  3. Московская область 2951
  4. Республика Крым 1010
  5. Самарская область 752
  6. Республика Башкортостан 651
  7. Ростовская область 573
  8. Нижегородская область 566
  9. Красноярский край 545
  10. Архангельская область 541
  11. Липецкая область 523
  12. Пермский край 491
  13. Свердловская область 489
  14. Ульяновская область 450
  15. Удмуртская Республика 401
  16. Саратовская область 389
  17. Астраханская область 361
  18. Омская область 353
  19. Ставропольский край 351
  20. Республика Саха (Якутия) 338
  21. Брянская область 324
  22. Ленинградская область 314
  23. Вологодская область 305
  24. Волгоградская область 303
  25. Псковская область 301
  26. Оренбургская область 288
  27. Калининградская область 287
  28. Забайкальский край 285
  29. Хабаровский край 282
  30. Республика Карелия 274
  31. Севастополь 256
  32. Приморский край 256
  33. Белгородская область 253
  34. Республика Бурятия 241
  35. Мурманская область 230
  36. Тамбовская область 226
  37. Кемеровская область 216
  38. Тульская область 215
  39. Челябинская область 199
  40. Костромская область 197
  41. Иркутская область 185
  42. Калужская область 178
  43. Курская область 173
  44. Воронежская область 172
  45. Новосибирская область 166
  46. Ханты-Мансийский автономный округ 156
  47. Кировская область 149
  48. Ярославская область 141
  49. Алтайский край 137
  50. Смоленская область 134
  51. Республика Дагестан 134
  52. Рязанская область 131
  53. Республика Чувашия 123
  54. Амурская область 122
  55. Тюменская область 120
  56. Новгородская область 117
  57. Республика Татарстан 107
  58. Ивановская область 106
  59. Республика Мордовия 102
  60. Республика Ингушетия 101
  61. Кабардино-Балкарская Республика 92
  62. Чеченская Республика 92
  63. Краснодарский край 81
  64. Сахалинская область 81
  65. Карачаево-Черкесская Республика 78
  66. Республика Коми 76
  67. Ямало-Ненецкий автономный округ 67
  68. Республика Тыва 60
  69. Томская область 59
  70. Орловская область 58
  71. Республика Калмыкия 57
  72. Владимирская область 50
  73. Еврейская автономная область 48
  74. Курганская область 47
  75. Ненецкий автономный округ 34
  76. Республика Адыгея 33
  77. Республика Северная Осетия - Алания 28
  78. Пензенская область 27
  79. Камчатский край 25
  80. Республика Марий Эл 21
  81. Республика Хакасия 19
  82. Магаданская область 19
  83. Республика Алтай 16
  84. Чукотский автономный округ 16
  85. Тверская область 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 272 053.

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