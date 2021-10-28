Жители Читы нарушили антиковидные ограничения

В Чите прошел очередной рейд в общественном транспорте по соблюдению антиковидных мер. Во время него выявили около 20 транспортных средств, где санитарные требования не выполняются.

- Водители, к примеру, соблюдают масочный режим, потому что подобные проверки мы проводим уже давно и составили не одну сотню протоколов. Пассажиры часто ведут себя безответственно, - приводятся на сайте правительства региона слова замначальника отдела транспорта краевого минстроя Дмитрия Устюгова.

Контролеры также проверяют у водителей наличие QR-кодов. Большинство из них не могут предоставить ни сертификаты, ни справки.

Дмитрий Устюгов напомнил, что размер штрафа за нарушения - от одной до 30 тысяч рублей.