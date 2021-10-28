Банки стали стимулировать застройщиков возводить экологичное жилье

На строительном рынке наметилась стабилизация. Избыточный спрос, вызванный льготной ипотекой, с изменением условий программы, несколько сократился. Рост цен на стройматериалы замедлился. Проектное финансирование заработало, а банки стали стимулировать девелоперов применять "зеленые стандарты". О том, как все это повлияло на рынок недвижимости, рассказал на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" Теему Хелпполайнен, генеральный директор компании "ЮИТ Санкт-Петербург", руководитель сегмента "Жилищное строительство, Россия" концерна ЮИТ.

Господин Хелпполайнен, главной темой для девелоперов в этом году стал рост цен на стройматериалы. Как концерн ЮИТ пережил это повышение?

Теему Хелпполайнен: На самом деле это глобальный тренд. Мы строим в Финляндии и в Прибалтике, там тоже цены выросли, причем примерно так же, как в России. Более того, в России ситуация лучше, ведь закупленные стройматериалы не приходится ждать, в то время как во многих европейских странах есть задержки с поставками. Сейчас рост цен замедлился, нам бы, конечно, хотелось рассчитывать на стабилизацию в ближайшие полгода, но ситуация сложная, точный прогноз здесь вряд ли возможен.

В будущем российские банки начнут выдавать кредиты по более выгодному курсу компаниям, которые проявляют заботу об экологии - это важная тенденция

Конечно, рост цен на стройматериалы не может не сказаться на себестоимости жилья, но повышение не будет резким. Те объекты, которые близки к сдаче, повышение почти не затронет, а новые объекты застройщики уже вынуждены начинать возводить с учетом установившихся цен на металлоконструкции и другие стройматериалы.

Недавно в России были изменены условия программы льготной ипотеки. Именно поэтому число сделок сразу снизилось?

Теему Хелпполайнен: Да, люди сейчас берут меньше ипотечных кредитов, чем полгода назад. Но если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была на рынке полтора года назад, до пандемии, то мы увидим, что число сделок все-таки стало больше. То есть ситуация хорошая. Конечно, того роста продаж, что был зафиксирован, например, девять месяцев назад, уже нет. Но это, наверное, даже хорошо - мне кажется, что в какой-то момент возник не очень здоровый ажиотаж. Сейчас ситуация стабилизируется.

К тому же, несмотря на изменение условий, ипотека продолжает быть довольно выгодной, банковский процент относительно небольшой. Мы видим, что люди заключают сделки и выбирают квартиры, которые им нравятся. Например, есть заметный рост спроса на трехкомнатные квартиры.

Недавно концерн ЮИТ начал строительство жилого комплекса "Квартал Сюита" в Казани. В чем его особенность?

Теему Хелпполайнен: Для нас это долгожданный проект, мы хотели стартовать с ним еще год назад. Но на тот момент в Казани утверждали новый генплан, и только после того, как эта процедура была завершена, мы смогли выйти на стройплощадку. Это современный ЖК, находится в очень хорошей локации в центре города, рядом с филармонией. На этот объект мы планируем получать сертификат BREEAM. Это глобальная система сертификации для экологичных проектов. Мы рассчитываем получить статус very good. К этой сертификации мы обращаемся уже не в первый раз. Требований к застройщикам там очень много. Например, нужно отправлять отходы строительства на вторичную переработку или подтверждать их захоронение на полигонах, использовать материалы, соответствующие экологическим стандартам, вести строгий учет и экономию энергоресурсов при строительстве. Сейчас мы получаем сертификат BREEAM для четырех объектов. Помимо жилого комплекса в Казани, по этим же стандартам строится ЖК City Life в Тюмени, Rauta в Екатеринбурге и iLona в Санкт-Петербурге.

Российское законодательство не требует от девелопера столь пристальной заботы об экологии. Для чего нужен этот сертификат?

Теему Хелпполайнен: Для нас это в некотором роде эксперимент. Соблюдение требований стандарта пусть не на много, но увеличивает себестоимость строительства. Но мы обратили внимание, что наши покупатели все чаще говорят об экологии, они заинтересованы в том, чтобы жить в домах, построенных с максимальной заботой об окружающей среде. Кроме того, недавно у нас появилась дополнительная мотивация проявлять заботу об экологии. Европейские банки стали предоставлять кредиты на льготных условиях для застройщиков, которые применяют "зеленые стандарты". Наш концерн получил один такой кредит в Финляндии. В России банки недавно тоже начали обращать внимание на уровень устойчивости продуктов и услуг своих корпоративных клиентов. В будущем банки начнут выдавать кредиты по более выгодному курсу тем компаниям, которые проявляют заботу об экологии. Мне кажется, это очень важная тенденция, которая будет в значительной мере способствовать внедрению "зеленых" технологий.

Ваши дома энергоэффективны?

Теему Хелпполайнен: Да, все дома, которые мы возводим, имеют высокий класс энергоэффективности. Решения, которые применяет ЮИТ, позволяют значительно сократить потери тепла в домах. Это происходит за счет энергосберегающих технологий, а также того, что индивидуальное потребление тепла в квартирах настроено в автоматическом режиме. Домам ЮИТ требуется значительно меньше тепла для поддержания необходимой температуры. Оплата тепла занимает наибольшую часть в коммунальных платежах жильцов, а сокращение теплопотребления неизбежно приводит к их сокращению.

Коснулся ли вашей компании общий курс на диджитализацию?

Теему Хелпполайнен: Да, мы еще до пандемии развивали систему удаленных продаж, электронный документооборот. Но COVID-19 форсировал эти процессы. В итоге то, что мы планировали осуществить через пять лет, внедрено уже сейчас. В проектировании мы полностью перешли на BIM-технологии. Сейчас работаем над тем, чтобы получившуюся цифровую модель здания можно было применять не только при строительстве, но и при управлении домом. Убежден, что за этим будущее.