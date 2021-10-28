Банки стали стимулировать застройщиков возводить экологичное жилье

Господин Хелпполайнен, главной темой для девелоперов в этом году стал рост цен на стройматериалы. Как концерн ЮИТ пережил это повышение?
Теему Хелпполайнен: На самом деле это глобальный тренд. Мы строим в Финляндии и в Прибалтике, там тоже цены выросли, причем примерно так же, как в России. Более того, в России ситуация лучше, ведь закупленные стройматериалы не приходится ждать, в то время как во многих европейских странах есть задержки с поставками. Сейчас рост цен замедлился, нам бы, конечно, хотелось рассчитывать на стабилизацию в ближайшие полгода, но ситуация сложная, точный прогноз здесь вряд ли возможен.
Конечно, рост цен на стройматериалы не может не сказаться на себестоимости жилья, но повышение не будет резким. Те объекты, которые близки к сдаче, повышение почти не затронет, а новые объекты застройщики уже вынуждены начинать возводить с учетом установившихся цен на металлоконструкции и другие стройматериалы.
Недавно в России были изменены условия программы льготной ипотеки. Именно поэтому число сделок сразу снизилось?
Теему Хелпполайнен: Да, люди сейчас берут меньше ипотечных кредитов, чем полгода назад. Но если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была на рынке полтора года назад, до пандемии, то мы увидим, что число сделок все-таки стало больше. То есть ситуация хорошая. Конечно, того роста продаж, что был зафиксирован, например, девять месяцев назад, уже нет. Но это, наверное, даже хорошо - мне кажется, что в какой-то момент возник не очень здоровый ажиотаж. Сейчас ситуация стабилизируется.
К тому же, несмотря на изменение условий, ипотека продолжает быть довольно выгодной, банковский процент относительно небольшой. Мы видим, что люди заключают сделки и выбирают квартиры, которые им нравятся. Например, есть заметный рост спроса на трехкомнатные квартиры.
Недавно концерн ЮИТ начал строительство жилого комплекса "Квартал Сюита" в Казани. В чем его особенность?
Теему Хелпполайнен: Для нас это долгожданный проект, мы хотели стартовать с ним еще год назад. Но на тот момент в Казани утверждали новый генплан, и только после того, как эта процедура была завершена, мы смогли выйти на стройплощадку. Это современный ЖК, находится в очень хорошей локации в центре города, рядом с филармонией. На этот объект мы планируем получать сертификат BREEAM. Это глобальная система сертификации для экологичных проектов. Мы рассчитываем получить статус very good. К этой сертификации мы обращаемся уже не в первый раз. Требований к застройщикам там очень много. Например, нужно отправлять отходы строительства на вторичную переработку или подтверждать их захоронение на полигонах, использовать материалы, соответствующие экологическим стандартам, вести строгий учет и экономию энергоресурсов при строительстве. Сейчас мы получаем сертификат BREEAM для четырех объектов. Помимо жилого комплекса в Казани, по этим же стандартам строится ЖК City Life в Тюмени, Rauta в Екатеринбурге и iLona в Санкт-Петербурге.
Российское законодательство не требует от девелопера столь пристальной заботы об экологии. Для чего нужен этот сертификат?
Теему Хелпполайнен: Для нас это в некотором роде эксперимент. Соблюдение требований стандарта пусть не на много, но увеличивает себестоимость строительства. Но мы обратили внимание, что наши покупатели все чаще говорят об экологии, они заинтересованы в том, чтобы жить в домах, построенных с максимальной заботой об окружающей среде. Кроме того, недавно у нас появилась дополнительная мотивация проявлять заботу об экологии. Европейские банки стали предоставлять кредиты на льготных условиях для застройщиков, которые применяют "зеленые стандарты". Наш концерн получил один такой кредит в Финляндии. В России банки недавно тоже начали обращать внимание на уровень устойчивости продуктов и услуг своих корпоративных клиентов. В будущем банки начнут выдавать кредиты по более выгодному курсу тем компаниям, которые проявляют заботу об экологии. Мне кажется, это очень важная тенденция, которая будет в значительной мере способствовать внедрению "зеленых" технологий.
Ваши дома энергоэффективны?
Теему Хелпполайнен: Да, все дома, которые мы возводим, имеют высокий класс энергоэффективности. Решения, которые применяет ЮИТ, позволяют значительно сократить потери тепла в домах. Это происходит за счет энергосберегающих технологий, а также того, что индивидуальное потребление тепла в квартирах настроено в автоматическом режиме. Домам ЮИТ требуется значительно меньше тепла для поддержания необходимой температуры. Оплата тепла занимает наибольшую часть в коммунальных платежах жильцов, а сокращение теплопотребления неизбежно приводит к их сокращению.
Коснулся ли вашей компании общий курс на диджитализацию?
Теему Хелпполайнен: Да, мы еще до пандемии развивали систему удаленных продаж, электронный документооборот. Но COVID-19 форсировал эти процессы. В итоге то, что мы планировали осуществить через пять лет, внедрено уже сейчас. В проектировании мы полностью перешли на BIM-технологии. Сейчас работаем над тем, чтобы получившуюся цифровую модель здания можно было применять не только при строительстве, но и при управлении домом. Убежден, что за этим будущее.