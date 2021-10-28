Нижегородским педагогам предложили помочь медикам в больницах

Руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области было направлено информационное письмо с предложением помочь медикам в больницах. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Это сделано в целях снижения нагрузки на медицинские организации в период нерабочих дней. В письме директорам школ предлагается "рассмотреть возможность направления сотрудников в медицинские учреждения для оказания немедицинской помощи на добровольной основе".

Безусловно, педагоги могут как согласиться, так и отказаться. Практика волонтерства в больницах в Нижнем Новгороде уже есть. Весной, когда ситуация с коронавирусом тоже была напряженной, неравнодушные граждане возили врачей на вызовы на своих автомобилях, а рестораторы привозили медикам горячие обеды.

"Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области никого не призывает быть волонтерами. Предполагается, что сотрудники организаций системы образования региона - в том случае, если они этого сами пожелают - могут помогать медикам на позициях, не связанных с контактом с больными. Например, в колл-центрах или в транспортном цехе", - уточнили в министерстве.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября действуют антиковидные меры. В том числе школы ушли на двухнедельные каникулы.