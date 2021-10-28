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28.10.2021 17:06
Рубрика: Власть

Стал известен объём инвестиций в создание производств в Тольятти и Чапаевске

Текст: Олег Дмитриев (Самара )
В Самарской области успешно развиваются территории опережающего социально-экономического развития. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти (с сентября 2016 года) и Чапаевске (с февраля 2019- го).
Фото: Минэкономразвития Самарской области Фото: Минэкономразвития Самарской области
Фото: Минэкономразвития Самарской области

Здесь для инвесторов предоставляются широкие возможности: резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов представил итоги и прогнозы развития Самарской области

- Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для привлечения частных инвестиций. У нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Благодаря принятому на федеральном уровне решению по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на ТОСЭР "Чапаевск" в жесткой конкуренции с другими субъектами РФ нам удалось привлечь в город такого крупного инвестора, как "ОЗОН". Строительство логистического центра онлайн-ритейлера даст региону 8 млрд рублей инвестиций и более 2700 рабочих мест.

Статус резидента этих площадок сегодня сохраняют 79 компаний, планирующих вложить в развитие моногородов более 45 миллиардов рублей и создать 11 тысяч рабочих мест. На сегодня инвесторы запустили 53 производства и вложили в развитие своих проектов 20,7 миллиарда рублей. Благодаря запуску новых предприятий жители Тольятти и Чапаевска получили более 6,7 тысяч рабочих мест. В консолидированный бюджет региона инвесторы выплатили более 900 миллионов рублей налогов.

Инвесторы реализуют свои проекты в самых разных отраслях: сфере информационных технологий, производства пищевых продуктов, мебели, бумажных изделий, тренажеров, фармацевтических изделий, ЖБИ, аккумуляторов, а также в сфере развития туристической инфраструктуры и многих других. Поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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