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28.10.2021 16:20
Рубрика: Власть

Студентов Самарского региона научат вести технологический бизнес

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области стартует первый Межвузовский акселератор студенческих проектов. Он объединит шесть ключевых университетов региона: Поволжский государственный университет сервиса, Тольяттинский государственный университет, Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет Самарский государственный технический университет, Самарский университет путей сообщения.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе областного министерства экономического развития и инвестиций. Оператором программы выступает Региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

Фото: Минэкономразвития Самарской области
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- У нас в регионе выстроена одна из лучших в стране система поддержки технологического бизнеса, что позволяет молодым изобретателям получать помощь на каждом этапе развития их идеи. Студенческое предпринимательство, стартап как диплом - это самое начало пути. Акселератор даст базовые знания и навыки, затем начинающие Стартаперы смогут получить помощь от институтов поддержки Самарской области: Регионального Центра инноваций StartupSamara, Венчурного фонда Самарской области, фонда микрофинансирования, Инновационного фонда. Кроме того, начинающие инноваторы могут стать резидентами технопарка "Жигулевская долина" и получать поддержку от команды технопарка: привлекать частных инвесторов, финансирование федеральных институтов развития, участвовать в профильных мероприятиях, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Акселератор включает не только мероприятия для студентов, но и работу с представителями университетов. Программа начнется с мастерской трекинга, где представители университетов будут учиться сопровождать и поддерживать стартапы.

Студентов, которые пройдут в акселератор, ждут обучающие мероприятия с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, персональная работа с трекерами и демо-день в финале программы, на котором лучшие участники смогут получить грант на развитие своего проекта.

- У студентов сейчас есть хорошая возможность получить практические знания и начать делать свой бизнес ещё в университете, - отметил директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач. - Может быть, такой стартап и не взлетит, но у выпускника уже будет опыт, знания, как делать инновационный бизнес, как привлечь инвестиции. Вся мировая статистика показывает, что стартапы-единороги получаются у их основателей далеко не с первого раза. Поэтому чем раньше начать - тем больше времени и сил на то, чтобы построить свой бизнес с миллиардной капитализацией.

Прием заявок продлится до 31 октября. Акселератор стартует с марафона генерации идей, где участники смогут проверить свои идеи проектов и проработать новые идеи. Это будет погружение в предпринимательство вместе с тренерами - успешными действующими предпринимателями и инвесторами. Задача участников - научиться генерировать перспективные идеи для бизнеса, собирать под них команду, составлять ценностное предложение разрабатывать рекламные предложения для будущих клиентов, а также выбирать бизнес-модель под конкретный продукт.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Тренеры программы - эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В ходе акселератора они будут помогать участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.

Участниками могут стать студенты университетов, как с готовым проектом, там и только с желанием создать свой стартап. Для участия необходима регистрация.

В завершении программы самых активных участников ждут призы от организаторов и партнеров и сертификаты об успешном прохождении акселератора. Лучшие проекты смогут принять участие в следующих программах акселерации и привлечь первые инвестиции и гранты.

Кстати, в регионе бизнесу оказывает поддержку в режиме "одного окна" Агентство по привлечению инвестиций.

16+

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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