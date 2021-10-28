В Ижевске осудили мужчину, убившего пациента ковидного отделения

В Ижевске суд вынес приговор в отношении пациента ковидного отделения, убившего своего соседа по палате. 35-летний горожанин, поступивший в мае в "красную зону, нанес другому больному смертельное ножевое ранение. Остальным пациентам удалось сбежать и позвать на помощь.

Как пояснили в прокуратуре республики, до госпитализации обвиняемый злоупотреблял спиртным. Отсутствие алкоголя в медучреждении стало причиной возникновения у него психического расстройства.

Это показали и две судебно-психиатрические экспертизы. По их результатам было установлено, что виновный в момент нападения был невменяемым, находился в алкогольном абстинентном состоянии, и не мог осознавать фактический характер своих действий.

Суд отправил обвиняемого на принудительное психиатрическое лечение. Постановление в законную силу пока не вступило.