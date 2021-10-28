В Пензенской области введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров

С 8 ноября столовые, кафе, торговые центры, кинотеатры, музеи и спортзалы пензенцы смогут посещать только по QR-кодам. Об этом в четверг предупредил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

- После завершения нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются. Посещать их смогут вакцинированные или переболевшие ковидом. Свободный вход без QR кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях, - уточнил в своем обращении глава региона.

Жесткие меры губернатор объяснил сложной эпидситуацией по коронавирусу. В регионе впервые в истории пензенского здравоохранения развернуто 4,5 тысячи инфекционных коек. Более половины - 2,5 тысячи пациентов - на кислороде. В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Ежедневно в больницах от ковида умирает порядка 30 человек, сообщил Олег Мельниченко. Смертность резко "молодеет": все чаще умирают 20-ти, 30-ти и 40-летние.

С 30 октября объявлены нерабочие дни, которые губернатор призвал использовать с пользой - вакцинироваться в спокойной обстановке. Все пункты вакцинации будут работать. Глава региона обратился к родителям, чтобы дети провели каникулы дома. Он также попросил старшее поколение потерпеть, уйти на самоизоляцию.