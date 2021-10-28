В Перми состоялись "нулевые чтения" бюджета города на 2022-2024 годы

Главный финансовый документ на следующую трехлетку сохраняет преемственность по отношению к бюджетной политике прошлых лет. Он содержит базовые приоритеты - социальную направленность, участие города в нацпроектах, реализацию масштабных проектов к 300-летию Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин провел семинар, посвященный проекту бюджета города на 2022-2024 годы. Совместно с депутатами Пермской городской думы, представителями Контрольно-счетной палаты обсуждались основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку.

- Второй год мы работаем в непростых экономических условиях, связанных с распространением коронавируса. Несмотря на это, в бюджете города предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов, особенно в преддверии 300-летия Перми, и, в целом, бюджет направлен на развитие нашего города. Бюджет развития в 2022 году составит 14,8 миллиарда рублей, это 32 процента. Проект бюджета сохраняет социальную направленность, в нем учтены средства на исполнение указов президента по заработной плате. Сохранены все социальные меры поддержки, в том числе новая мера поддержки - по бесплатному проезду школьников 1-4 классов, - подчеркнул Алексей Дёмкин в своем приветственном слове.

Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован в условиях постепенного восстановления экономики с применением базового сценария прогноза социально-экономического развития города.

Доходы городского бюджета запланированы на 2022 год в объеме 43,6 миллиарда рублей, на 2023 год - 43,7 миллиарда рублей, на 2024 год - 39,5 миллиарда. Расходы бюджета запланированы в 2022 и 2023 годах в объеме 45,9 миллиарда рублей ежегодно, в 2024 году - 38,9 миллиарда.

Учитывая, что в 2022 и 2023 годах планируется финансирование большого количества мероприятий по благоустройству города к 300-летию, предусмотрен дефицит бюджета. С 2024 года планируется перейти на бездефицитный бюджет с погашением муниципального долга к 2026 году.

Структура расходов бюджета в целом сохраняет свою стабильность. На сферу образования приходится 17 миллиардов рублей, на дорожное хозяйство и транспорт - около 12 миллиардов, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство в 2022 и 2023 годах - почти девять миллиардов рублей.

В рамках развития и преобразования города к 300-летию завершится комплексное благоустройство эспланады, сквера у гостиницы "Урал", Комсомольского проспекта. Будет проведен ремонт улиц Ленина и Петропавловской, ремонт фасадов домов, запланировано обновление подвижного состава общественного транспорта и капремонт трамвайных путей. В планах капитальный ремонт набережной в Кировском районе.

Город продолжит принимать активное участие в реализации национальных проектов. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будут отремонтированы дворы, 95 домов, сквер по улице Макаренко, сквер имени Субботина. Активно продолжится расселение граждан из аварийного жилья.

В рамках национального проекта "Демография" планируется завершить строительство корпуса школы на улице Юнг Прикамья, 3 на 1100 мест и нового корпуса гимназии №17 на 550 детей. В рамках национального проекта "Культура" проводится капитальный ремонт ТЮЗа.

Среди объектов социальной инфраструктуры приоритетными остаются строительство школ и детских садов, спортивных объектов и бассейнов, реконструкция Дворца молодежи. Для развития микрорайонов частной застройки предусмотрено строительство сетей наружного освещения, газопроводов, водопроводных сетей.

- Экономическая ситуация продолжает оставаться непростой, при этом у нас есть четкие социальные обязательства, приоритетные проекты и грядущее к 300-летие Перми. Сегодня мы должны определить, насколько городской бюджет сможет решить эти и другие задачи городского развития. Я выступаю за преемственность бюджета, его устойчивость. Итогом нашей работы должен стать реалистичный и рабочий документ, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.