В Прикамье подготовили обширную программу для "Ночи искусств"

В День народного единства состоятся камерные программы в разных форматах, как вживую, так и в трансляции. Для того, чтобы посетить их, необходимо иметь QR-код и соблюдать санитарные правила. Кроме того, пользователей социальных сетей просят ставить к своим новостям хэштеги #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.
Программа "Ночи искусств" чрезвычайно разнообразна, заведения культуры представят самые различные активности для посетителей. Так, например, желающие могут своими руками изготовить игрушку в детском музейном центре Перми. В Чусовом состоятся спектакль кукол и пройдут разные мастер-классы. А в Очере пройдет костюмированная экскурсия, тоже самое будет и в Карагае. Кудымкарские артисты порадуют зрителей выступлением ансамбля "ШондiБан", кроме того, в столице Коми округа пройдут демонстрации фильмов и этнические мастер-классы.
В Перми четвертого ноября пройдет грандиозный концерт "Музыка древних цивилизаций", его организует краевая филармония. В музее будет организован музыкальный вечер.
Также пермяки смогут посетить выставки в зале на бульваре Гагарина, 24. Также тут выступят участники пермского музыкального коллектива, исполняющих индустриальный эмбиент без использования цифрового синтеза.
В пермской галерея на Комсомольском проспекте откроется выставка, посвященная искусству украшения. Также здесь состоится экскурсия, темой которой станут иконы, хранящиеся в галерее.
Всего же четвертого ноября в День народного единства в "Ночи искусств" примут участие более сорока заведений культуры со всего Пермского края. Все подробности можно узнать на сайте краевого минкульта.