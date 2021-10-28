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28.10.2021 11:18

В Прикамье подготовили обширную программу для "Ночи искусств"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Четвертого ноября в Пермском крае пройдет "Ночь искусств", в которой примут участие практически все учреждения культуры региона - различные музеи, театры, библиотеки и другие.
Жители Пермского края смогут увидеть спектакли, концерты и принять участие в экскурсиях Фото: Константин Бахарев/РГ Жители Пермского края смогут увидеть спектакли, концерты и принять участие в экскурсиях Фото: Константин Бахарев/РГ
Жители Пермского края смогут увидеть спектакли, концерты и принять участие в экскурсиях Фото: Константин Бахарев/РГ

В День народного единства состоятся камерные программы в разных форматах, как вживую, так и в трансляции. Для того, чтобы посетить их, необходимо иметь QR-код и соблюдать санитарные правила. Кроме того, пользователей социальных сетей просят ставить к своим новостям хэштеги #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

Программа "Ночи искусств" чрезвычайно разнообразна, заведения культуры представят самые различные активности для посетителей. Так, например, желающие могут своими руками изготовить игрушку в детском музейном центре Перми. В Чусовом состоятся спектакль кукол и пройдут разные мастер-классы. А в Очере пройдет костюмированная экскурсия, тоже самое будет и в Карагае. Кудымкарские артисты порадуют зрителей выступлением ансамбля "ШондiБан", кроме того, в столице Коми округа пройдут демонстрации фильмов и этнические мастер-классы.

В Перми четвертого ноября пройдет грандиозный концерт "Музыка древних цивилизаций", его организует краевая филармония. В музее будет организован музыкальный вечер.

Также пермяки смогут посетить выставки в зале на бульваре Гагарина, 24. Также тут выступят участники пермского музыкального коллектива, исполняющих индустриальный эмбиент без использования цифрового синтеза.

В пермской галерея на Комсомольском проспекте откроется выставка, посвященная искусству украшения. Также здесь состоится экскурсия, темой которой станут иконы, хранящиеся в галерее.

Всего же четвертого ноября в День народного единства в "Ночи искусств" примут участие более сорока заведений культуры со всего Пермского края. Все подробности можно узнать на сайте краевого минкульта.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

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