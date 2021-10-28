В Самарской области льготники получат соцвыплату на газовое оборудование

Льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, будет предоставлена компенсирующая социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

Соответствующее постановление 27 октября подписал первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Постановлением утвержден список льготных категорий граждан, на которых распространяется данная мера поддержки. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной Правительством Самарской области для пенсионеров, на дату обращения за назначением социальной выплаты.

В постановлении определен перечень документов, которые необходимо подать заявителям, в том числе договор с газораспределительной организацией на технологическое присоединение, заключенный после 21 апреля 2021 года и акт о технологическом присоединении. Часть документов будет формироваться в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия. Обращаться за оформлением социальной выплаты следует в управления социальной защиты по месту жительства или Региональный центр обеспечения социальной поддержки населения. Подать пакет документов для получения компенсации в 2021 году можно в срок до 15 декабря 2021 года. В 2022 году также можно будет обратиться за получением компенсации.

Отдельно оговаривается, что в данной программе смогут принять участие только те населенные пункты, куда уже проведены магистральные газопроводы. Газификация сел и районов, куда еще не пришло "голубое топливо", будет осуществляться в рамках последующей программы.

Напомним, что Правительство РФ поручило регионам организовать работу региональных и муниципальных штабов по газификации. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Самарской области региональный штаб по газификации возглавил Виктор Кудряшов. В регионе определен региональный оператор процесса - ООО "СВГК", проведена инвентаризация домохозяйств, нуждающихся в подключении к газораспределительным сетям, составлен подробный план-график газификации.

Кроме того, важно было учесть, что при подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования - газовые счетчики, отопительные котлы, газовые плиты и так далее. При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам, в соответствии с решением регионального Правительства, будет предоставляться компенсация из областного бюджета на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей. При этом граждане имеют возможность приобрести газовые приборы, выбрав любой из вариантов различных ценовых категорий.

Работа по исполнению поручения президента РФ идет полным ходом. В настоящее время о своем желании стать новыми потребителями "голубого топлива" заявили 5498 домовладельцев, потенциально же количество объектов, которые могут быть включены в программу "догазификации", оценивается в 20 844 домовладения, расположенных в границах 1160 населенных пунктов губернии.

В работе у газораспределительных организаций находится 4 828 заявок на выполнение технологического присоединения к системам газоснабжения, поданных после 21 апреля 2021 года. Заключено 1332 договора, выполнено подключение первых 37 домов. Прием заявок на "догазификацию" продолжается.

На территории Самарской области работают 52 стационарных пункта приема заявок на технологическое присоединения трех газораспределительных организаций, у каждой из них функционируют официальные сайты в сети интернет, что позволяет подать заявку на технологическое присоединение онлайн.

В рамках работы территориальных штабов силами регионального оператора и газораспределительных организаций организована работа выездных пунктов приема заявок от населения в соответствии с утвержденным пообъектным планом догазификации Самарской области.

С 3 августа 2021 года в Самаре заработал комплексный пункт приема заявок на технологическое присоединение к инженерным сетям, на территории которого размещаются представительства разных ресурсоснабжающих и сервисных организаций, в том числе центральный обсуживающий офис Регионального оператора газификации.

Справка "РГ"

Полностью завершить программу "догазификации" в регионе планируют до 15 апреля 2022 года. Это позволит Самарской области достичь уровня обеспеченности "голубым топливом" в 96-97 процентов. Сейчас этот показатель составляет 94 процента.