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28.10.2021 16:26
Рубрика: Власть

В Самарской области льготники получат соцвыплату на газовое оборудование

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, будет предоставлена компенсирующая социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.
Большим подспорьем бюджетная помощь станет для сельских пенсионеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ Большим подспорьем бюджетная помощь станет для сельских пенсионеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ
Большим подспорьем бюджетная помощь станет для сельских пенсионеров. Фото: Георгий Субботин/ РГ

Соответствующее постановление 27 октября подписал первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Постановлением утвержден список льготных категорий граждан, на которых распространяется данная мера поддержки. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной Правительством Самарской области для пенсионеров, на дату обращения за назначением социальной выплаты.

В постановлении определен перечень документов, которые необходимо подать заявителям, в том числе договор с газораспределительной организацией на технологическое присоединение, заключенный после 21 апреля 2021 года и акт о технологическом присоединении. Часть документов будет формироваться в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия. Обращаться за оформлением социальной выплаты следует в управления социальной защиты по месту жительства или Региональный центр обеспечения социальной поддержки населения. Подать пакет документов для получения компенсации в 2021 году можно в срок до 15 декабря 2021 года. В 2022 году также можно будет обратиться за получением компенсации.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Отдельно оговаривается, что в данной программе смогут принять участие только те населенные пункты, куда уже проведены магистральные газопроводы. Газификация сел и районов, куда еще не пришло "голубое топливо", будет осуществляться в рамках последующей программы.

Напомним, что Правительство РФ поручило регионам организовать работу региональных и муниципальных штабов по газификации. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Самарской области региональный штаб по газификации возглавил Виктор Кудряшов. В регионе определен региональный оператор процесса - ООО "СВГК", проведена инвентаризация домохозяйств, нуждающихся в подключении к газораспределительным сетям, составлен подробный план-график газификации.

Кроме того, важно было учесть, что при подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования - газовые счетчики, отопительные котлы, газовые плиты и так далее. При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам, в соответствии с решением регионального Правительства, будет предоставляться компенсация из областного бюджета на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей. При этом граждане имеют возможность приобрести газовые приборы, выбрав любой из вариантов различных ценовых категорий.

Работа по исполнению поручения президента РФ идет полным ходом. В настоящее время о своем желании стать новыми потребителями "голубого топлива" заявили 5498 домовладельцев, потенциально же количество объектов, которые могут быть включены в программу "догазификации", оценивается в 20 844 домовладения, расположенных в границах 1160 населенных пунктов губернии.

В работе у газораспределительных организаций находится 4 828 заявок на выполнение технологического присоединения к системам газоснабжения, поданных после 21 апреля 2021 года. Заключено 1332 договора, выполнено подключение первых 37 домов. Прием заявок на "догазификацию" продолжается.

Фото: Фото Пресс-служба Правительства Самарской области
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На территории Самарской области работают 52 стационарных пункта приема заявок на технологическое присоединения трех газораспределительных организаций, у каждой из них функционируют официальные сайты в сети интернет, что позволяет подать заявку на технологическое присоединение онлайн.

В рамках работы территориальных штабов силами регионального оператора и газораспределительных организаций организована работа выездных пунктов приема заявок от населения в соответствии с утвержденным пообъектным планом догазификации Самарской области.

С 3 августа 2021 года в Самаре заработал комплексный пункт приема заявок на технологическое присоединение к инженерным сетям, на территории которого размещаются представительства разных ресурсоснабжающих и сервисных организаций, в том числе центральный обсуживающий офис Регионального оператора газификации.

Справка "РГ"

Полностью завершить программу "догазификации" в регионе планируют до 15 апреля 2022 года. Это позволит Самарской области достичь уровня обеспеченности "голубым топливом" в 96-97 процентов. Сейчас этот показатель составляет 94 процента.

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