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28.10.2021 13:43
Рубрика: Власть

В Самарской области подвели итоги благоустройства общественных территорий

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Итоги реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области в 2021 году подвели на совещании с главами городских округов и муниципальных районов, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.
В этом году в регионе благоустроят более трехсот дворов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области В этом году в регионе благоустроят более трехсот дворов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В этом году в регионе благоустроят более трехсот дворов. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Открывая совещание, он напомнил, что исполнение проекта в Самарской области - приведение в порядок общественных пространств и дворовых территорий в этом году планировалось завершить до 1 сентября.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- К сожалению, у нас не все муниципалитеты с этой задачей справились. - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Есть муниципальные образования, которые за счет экономии, за счет дополнительных возможностей реализуют проекты сверх плана. Но есть и претензии к тем муниципальным образованиям, которые намеченные сроки, а мы их не первый год для себя определили и научились с ними успешно справляться, в этом году не выдержали. Мы должны четко разобраться, в чем здесь причина.

При этом если в текущем году согласно условиям федерального проекта работы по формированию комфортной городской среды было необходимо завершить не позднее 1 ноября, то уже в следующем - эти сроки будут скорректированы: сдать все объекты нужно будет не позднее 1 сентября. В Самарской области к новым требованиям начали готовиться заблаговременно.. Эти проект крайне важны, так как открывают дополнительные возможности совместной работы местной власти со всем сообществом - городским, сельским, с людьми, которые проживают в населенном пункте, в квартале, во дворе.

- Если нет участия жителей, если мы не осуществляем вместе с людьми отбор, если мы не внедряем механизм конкурса при выборе площадок, не вовлекаем людей, мы и на 50 процентов не достигаем цели. Более того, мы почти наверняка сделаем не то, что людям нужно, - отметил Дмитрий Азаров. - Всегда есть необходимость посоветоваться с жителями. И ключевой фактор успешной реализации проекта - это вовлечение людей. Это одна из целей этого проекта, не менее значимая, чем благоустройство самих территорий.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Среди причин отставания от сроков собравшиеся назвали - наложение графиков ремонта внутриквартальных и дворовых дорог и благоустройства общественных территорий, поэтому необходимо синхронизировать эти работы. Еще одним сдерживающим фактором стало несвоевременное проведение торгов муниципалитетами.

- Сколько мы говорили про контрольные точки, которые помогают сверять ход работ, конкурсные процедуры, проектные работы и каждый из этапов благоустройства? А некоторые муниципалитеты на начальном этапе задержались, стартовали позже и, соответственно, к финишу приходят позже. Должна быть выстроенная система, ответственность тех, кому это поручено, - поставил задачу глава региона.

Одной из весомых причин несвоевременной сдачи объектов стало и недостаточно эффективное взаимодействие муниципальных властей с представителями подрядных организаций. Кроме того, в регионе появилось несколько недобросовестных компаний-подрядчиков, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами. Дмитрий Азаров поручил проанализировать исполнение работ и всех нарушителей внести в список недобросовестных компаний.

Комментарий

Игорь Жарков, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области:

- В текущем годы запланировано привести в порядок 163 общественные территории и 313 дворов. На сегодняшний день из 37 муниципальных образований в 10 продолжаются работы по общественным территориям. Благоустройство дворовых территорий запланировано в 41 муниципалитете, в 13 из них работы еще ведутся.

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