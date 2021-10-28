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28.10.2021 17:08
Рубрика: Власть

Депутаты установили лимиты для инвестфонда Новосибирской области

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
На 13-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели около сорока вопросов, но наиболее активно обсуждались изменения, которые предлагается внести в два региональных закона. Во-первых, установление лимитов в областном инвестиционном фонде. Во-вторых, повышение ставок транспортного налога.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Изменения в закон об инвестиционном фонде Новосибирской области предполагают ограничение средств регионального бюджета, направляемых на финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений. По словам зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирины Диденко, объем средств для пополнения инвестиционного фонда из бюджета области не должен превышать два процента от собственных ежегодных доходов региона. В денежном выражении на текущий момент это около 5 миллиардов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Это делается для того, чтобы можно было прогнозировать расходы бюджета на долгий срок, - подчеркивает Ирина Диденко. - В регионе, безусловно, есть необходимость в строительстве инфраструктурных объектов с использованием механизма ГЧП. Но важно установить рамки для бюджетных обязательств и иметь возможность определять приоритеты в этой сфере - ведь бюджетные средства ограничены.

По словам председателя Законодательного собрания области Андрея Шимкива, срок действия некоторых концессионных соглашений - 30 лет и больше. А вероятность того, что люди, которые сегодня руководят регионом, на протяжении этого времени останутся на своих постах, невысока. Необходимо ответственно подходить к решениям, затрагивающим возможности развития региона на годы вперед.

- Мы обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств, учитывая перспективу, - уверен Андрей Шимкив. - Можно ведь заключить множество концессий - но нельзя переходить планку, которую устанавливают для нас доходы бюджета. Более чем уверен, что эту инициативу поддержат и другие регионы.

Основные параметры повышения ставок транспортного налога депутатам представил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Он пояснил, что именно за счет транспортного налога осуществляется текущее содержание дорог общего пользования в регионе. По нормативам отчисления он делится между областным и местными бюджетами, поэтому является важным источником доходов на обоих уровнях.

Особенность транспортного налога в том, что согласно федеральному законодательству ставка устанавливается не в процентах, а в рублевом эквиваленте. И принятые ставки со временем теряют актуальность. В последний раз размер этого налога на территории Новосибирской области менялся в 2006 году. За пятнадцать лет произошли инфляционные изменения, значительно выросла стоимость дорожных работ, поднялись цены на автомобили, объективно выше стали и средние значения доходов населения. Но сумма налога все это время оставалась на одном уровне, и он уже не выполняет своей задачи.

Владельцев семейных автомобилей повышение налога коснется в меньшей степени, чем тех, у кого в собственности транспортные средства для развлечений: яхты, снегоходы и тому подобные. Чем дороже машина, тем заметнее будет повышение налога. Например, на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил с учетом новых ставок налог составит 1 тысячу рублей, а на машины, под капотами которых до 150 "лошадей" - 2,2 тысячи рублей в год. При этом сохраняются все имеющиеся льготы, вплоть до полного освобождения от уплаты налога.

Обсуждение вылилось в широкую дискуссию. Например, депутат Сергей Левшенков выразил уверенность, что нужно пристальнее следить за эффективностью расходования средств дорожного фонда и лишь затем говорить об увеличении налога. А депутат Яков Новоселов заметил, что качество и состояние дорог зависят не только от собираемых налогов, но и от того, какую долю от этой суммы областной бюджет направляет в бюджет муниципалитета.

Но в итоге парламентарии сошлись во мнении, что без увеличения ставок транспортного налога обеспечить дорожные службы необходимым оборудованием и материалам будет попросту невозможно. Большинством голосов изменения были приняты.

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