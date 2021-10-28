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28.10.2021 19:18
Рубрика: Власть

Какие ограничения ввели в Хакасии с 28 октября

Текст: Надежда Столярчук (Абакан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
С 28 октября и вплоть по 7 ноября в Хакасии вступили в силу жесткие ограничения, призванные помочь справиться с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В трех крупных городах на территории республики - Абакане, Черногорске и Саяногорске - закрыты все точки общепита, развлекательные заведения, торговые центры и даже магазины кроме аптек и тех, где торгуют товарами первой необходимости. Не работает общественный транспорт, введен запрет на ночные перемещения по городу - с 10 вечера до шести утра.

Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
Карта коронавирусных ограничений в регионах России

В четверг улицы столицы Хакасии - Абакана - буквально вымерли. По словам очевидцев, утром 28 октября на работу вышли только дворники. Часто встречаются совместные патрули из сотрудников МВД и бойцов Росгвардии - они следят за тем, чтобы горожане без крайней нужды не покидали свои дома. Особенно это касается жителей старше 60 лет, для них организована доставка пенсий на дом, волонтеры развозят продукты, а владельцы личного транспорта охотно откликнулись на призыв медиков помочь с доставкой их к заболевшим пожилым пациентам.

Большинство жителей Хакасии ругает самих себя - перестали соблюдать правила

И если о запрете на ночные прогулки, тем более в конце осени и при минусовой температуре жители республики жалели не особо, то отмена работы городского транспорта вызвала наибольшее количество нареканий. И в Абакане, и тем более в Черногорске с Саяногорском продолжают работать предприятия с непрерывным циклом производства, сотрудникам необходимо как-то добираться к рабочим местам в цеха и разрезы. Как убеждают в правительстве региона, этот вопрос будет решаться точечно. Если предприятие не сможет справиться своими силами, оно может обратиться к властям за помощью в выделении спецтранспорта. Конечно, остаются такси, но для поездок водителям необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации либо о перенесенном менее полугода назад заболевании. Иначе штраф.

Вынужденные оставаться в четырех стенах жители Хакасии активно делятся мнениями о происходящем в соцсетях. Большинство ругает самих себя - расслабились, перестали соблюдать правила, отсюда и очередной всплеск заболеваемости.

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