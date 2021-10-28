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28.10.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

Контракты на поставку медизделий в Кузбассе заключали за взятки

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 247(8598)
Пятнадцать уголовных дел возбуждено в Кузбассе после проверок, связанных с реализацией национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Государственные контракты на закупку медицинских изделий и оборудования заключали за взятки и по картельному сговору.

Одно из дел возбудили в отношении представительницы ряда коммерческих структур, поставляющих расходные медицинские материалы и оборудование в учреждения здравоохранения.

Экс-главврач читинской больницы оштрафован на 3,6 млн рублей за взятку

Сотрудники УФСБ России по Кузбассу установили, что в марте 2020-го она получила от бывшего начальника отдела ресурсного обеспечения одной из больниц области предложение, от которого не смогла отказаться. Руководительница, также возглавляющая комиссию по закупкам товаров и услуг для нужд медучреждения, гарантировала коммерсантке победу в аукционе на заключение госконтракта. Услугу она оценила в 150 тысяч рублей. Обе участницы коррупционной сделки были задержаны при передаче денег.

Следователи предъявили фигурантке обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"), уточнили в пресс-службе областного УФСБ. Центральный райсуд Кемерова на основании материалов уголовного дела признал ее виновной, назначив штраф в размере 750 тысяч рублей. Апелляционная инстанция, куда обратилась осужденная, оставила приговор без изменений.

В свою очередь, бывшую начальницу больничного отдела ресурсного обеспечения, согласно части 3 статьи 290 УК РФ, по решению суда оштрафовали на 1,3 миллиона рублей за получение взятки. Осужденные вину признали и сотрудничали со следствием.

А недавно Кемеровская область оказалась в числе 34 российских регионов - участников скандала, связанного с закупкой медицинских изделий. Специалисты Ингушского УФАС России раскрыли картельный сговор на торгах на общую сумму девять миллиардов рублей. Сговор затронул почти семь тысяч закупок по стране, часть из которых проводили кузбасские медучреждения.

- Использовалось правило "третий лишний", применяемое в случаях, когда двое участников торгов - российские производители, а остальные - зарубежные, - пояснила руководитель пресс-службы Кемеровского УФАС России Анна Дрешер. - Имитируя конкуренцию, стороны сговора подавали по два согласованных предложения, и когда все прочие заявки отклонялись, им оставалось только разделить госконтракты между собой.

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При этом союзники еще и обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом подавать жалобы на конкурентов.

Расследование продолжалось почти два года. Участникам картеля грозят административные штрафы в размере до половины начальной, или максимальной цены контрактов.

Тем временем

Пресечение действий, направленных на срыв национальных проектов в Кузбассе, продолжается. Только в этом году прокуратура выявила 775 нарушений федерального законодательства, допущенных при заключении госконтрактов и получении субсидий для реализации нацпроектов. 28 должностных лиц привлечены к административной ответственности, а более ста - к дисциплинарной.

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