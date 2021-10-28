Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19

Армейские медики Центрального военного округа вылетели из Самарской области в Республику Хакасия для оказания помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны. "В ближайшие часы военные медики ЦВО из Новосибирской и Свердловской областей также прибудут самолетами Военно-транспортной авиации в Абакан", - проинформировали в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время для борьбы с COVID-19 в Туле будет задействовано 65 специалистов медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

"По обращению главы Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией", - рассказали в Минобороны РФ.

Также по поручению президента страны медучреждениям гражданского здравоохранения в 27 субъектах Российской Федерации военные уже передали более 347 тонн сжиженного кислорода.

Ежесуточно в Вооруженных силах для этих целей производится и передается более 20 тонн кислорода.

"В построенных Минобороны России по всей стране многофункциональных медицинских центрах в настоящее время более 50 процентов мест зарезервировано для лечения гражданских пациентов. Всего в военных медцентрах успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции более 9 тысяч таких граждан", - отметили в ведомстве.