С какими рисками сталкивается сибирский бизнес в Китае

Сибирские предприниматели увеличивают экспорт продукции в Китай. Однако признают, что этот рынок непростой, специфический, встретить мошенников здесь так же просто, как и в России. Об этом говорили участники прошедшей в Омске международной конференции "Деловой Китай: мифы и реальность".

По словам экспертов, сотрудничество с КНР требует основательной подготовки. Английским языком там владеет один человек из тысячи, а русским - и того меньше. Выстаривая деловые отношения, следует учитывать и много других нюансов.

Опытные омские предприниматели заметили, что представители северных провинций Китая более лаконичны в переговорах и ответственны как партнеры. А вот южане любят церемонии, готовы тратить часы на презентации, но менее обязательны и могут отказаться от готового контракта.

- При этом все китайцы очень сдержаны и скромны. Будут неизменно приветливы и никогда не дадут понять, что им категорически не нравится собеседник, условия контракта и цена, - уточняет глава ассоциации "Российско-китайского сотрудничества ученых и специалистов в сфере науки, образования и производства" Мо Цзимань. - Чтобы расположить партнеров к себе, следует быть предельно корректным и терпеливым.

По словам спикера, на юге КНР более востребована новая электроника, на севере - продукты сельского хозяйства. Интеллектуальные, "зеленые", низкоуглеродные и иные продвинутые технологии имеют спрос в любой провинции. Однако чтобы их продать, следует как минимум найти с местными предпринимателями общий язык. А сделать это непросто.

- В Китае нет алфавита, только тысячи иероглифов и знаков, каждый - с собственным смыслом. Язык очень сложный. Тем не менее учить его надо, хотя бы на базовом уровне. Когда ты понимаешь, о чем говорит переводчик, то можешь управлять беседой, и ее эффективность существенно вырастает, - делится опытом руководитель комитета по международным связям ОРО "Опора России" Михаил Деревянко. - Практика показывает, что и местные предприниматели охотнее общаются с тем, кто им более понятен. Еще одно ценное наблюдение: на переговоры лучше приглашать китайских переводчиков.

При выходе на китайский рынок экспортеры сталкиваются с рисками, связанными с незнанием правовых и деловых реалий страны.

- Юридических тонкостей масса, - утверждает один из основателей China Window Consulting Group Александр Зайнигабдинов. - Например, одни и те же буквы, стоящие перед номером счета, а не после него, говорят о том, что деньги могут уйти в офшор. Договор должен быть скреплен не штампом, а подписью и печатью, зарегистрированной в госорганах. Не менее важно проверить контрагента в публичной базе данных. Недавно из-за небрежности "налево" ушел заказ на 2,5 миллиона долларов, который менеджер компании, пользуясь неопытностью партнера, оформил на себя. Сейчас его ищет Интерпол.

Уровень правового нигилизма в России и КНР примерно одинаков, утверждают эксперты. Поэтому экспортерам следует держать ухо востро. И не помешает изучить новый Гражданский кодекс Китая, где можно узнать много интересного. Например, что решения российского суда в КНР не имеют силы. А бренд требует обязательной регистрации в Китае, желательно по Мадридской системе.

- В Поднебесной дизайн и торговые марки крадут сплошь и рядом, - предупреждает Александр Зайнигабдинов. - Подделывают все, что выгодно. Сегодня выставил в интернете эксклюзивную одежду - завтра с теми же фото ее по дешевке продают в китайских сетях. Не зарегистрировал марку заранее - партнеры вас тут же опередят, оформят бренд, а вам предложат участие на "выгодных" условиях. Даже официальный договор с крупной компанией не исключает, что аналогичный товар по бросовой цене поставит на поток другой игрок. Защитить от неприятностей может ваш юридический представитель с местной пропиской.

Еще один важный момент: экспортируемый продукт должен быть адаптирован к китайскому рынку. Речь не только о внешнем виде и упаковке товара, но и о его названии. Иначе "Таежный знахарь" при переводе станет "Лесной ведьмой", от которой покупатель будет шарахаться.

Пандемия активизировала в КНР рынок виртуальных продаж.

- По сути практически все здесь покупают онлайн, а экономика и логистика подстраиваются под этот тренд. Отсутствие интернет-продаж - это все равно что отсутствие на рынке, - отмечает официальный представитель китайской торговой компании "Эпиньдо" в РФ Татьяна Верлова. - Особо популярным становится выход через маркетплейсы. Знание особенностей и правил конкретного ресурса помогает российским экспортерам вписаться в перспективное торговое пространство.

По словам экспертов, несмотря на сложности, сотрудничество с Китаем развивается активно. На помощь начинающим приходят Центры поддержки экспорта, предлагающие акселерационные программы. Предприниматели могут рассчитывать на бесплатную юридическую и профессиональную консультацию, содействие в работе с электронными торговыми площадками и маркет-плейсами. На условиях софинансирования субъектам малого и среднего бизнеса помогут разработать собственные сайты.

Кстати

По данным регионального минэкономики, c января по июнь этого года внешнеторговый оборот Омской области с Китаем составил 105,6 миллиона долларов. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт вырос вдвое, импорт - на 9,8 процента. В основном в КНР поставляют полипропилен, синтетический каучук, углерод. Из сельскохозяйственной и пищевой продукции - растительное масло, зерно, молочные продукты, жмых, шрот.