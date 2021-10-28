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28.10.2021 05:14
Рубрика: Общество

Ученые России и Франции получили пищевой продукт из лиственницы Сибири

Текст: Дмитрий Машуков

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Франции создали экологичную технологию переработки древесины. Они нашли способ добывать из отходов лесопиления ванилин, наноцеллюлозу и еще ряд ценных химических продуктов. Результаты исследования, имеющего важное значение для пищевой, фармацевтической, химической промышленности и медицины, опубликовал журнал Catalysis Today.

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"Зеленый" метод, используемый учеными, позволит значительно уменьшить вредное влияние производства на окружающую среду. Новый способ намного безопаснее для экологии, чем традиционные промышленные процессы, применяющие высокую температуру, давление, коррозионно-активные вещества, и оставляющие неиспользуемые отходы - лигнин.

Теперь для переработки древесины, а именно сибирской лиственницы, специалисты используют воду, кислород, перекись водорода, уксусную кислоту, то есть малотоксичные реагенты. В качестве сырья выступают стружки, опилки и прочие древесные остатки.

Новый метод предполагает два основных процесса. При окислении лиственницы в "воде и уксусе" получаются, например, целлюлоза и моносахара. При окислении с помощью кислорода и водно-щелочной среды образуется ванилин, пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук.

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