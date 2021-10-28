Ученые России и Франции получили пищевой продукт из лиственницы Сибири

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Франции создали экологичную технологию переработки древесины. Они нашли способ добывать из отходов лесопиления ванилин, наноцеллюлозу и еще ряд ценных химических продуктов. Результаты исследования, имеющего важное значение для пищевой, фармацевтической, химической промышленности и медицины, опубликовал журнал Catalysis Today.

"Зеленый" метод, используемый учеными, позволит значительно уменьшить вредное влияние производства на окружающую среду. Новый способ намного безопаснее для экологии, чем традиционные промышленные процессы, применяющие высокую температуру, давление, коррозионно-активные вещества, и оставляющие неиспользуемые отходы - лигнин.

Теперь для переработки древесины, а именно сибирской лиственницы, специалисты используют воду, кислород, перекись водорода, уксусную кислоту, то есть малотоксичные реагенты. В качестве сырья выступают стружки, опилки и прочие древесные остатки.

Новый метод предполагает два основных процесса. При окислении лиственницы в "воде и уксусе" получаются, например, целлюлоза и моносахара. При окислении с помощью кислорода и водно-щелочной среды образуется ванилин, пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук.