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28.10.2021 11:05
Рубрика: Общество

Ученые создадут неустойчивые к антибиотикам бактерии для животноводства

Текст: Никита Зайков
Российские ученые создадут наборы штаммов бактерий без устойчивости к антибиотикам для того, чтобы использовать их при выращивании поголовья сельскохозяйственных животных. Как рассказали в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), это позволит производить продукты питания, несущие в себе большую пользу для человека, нежели те, что попадают на стол потребителей сегодня.
Фото: iStock
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Животноводы и производители молочных продуктов, яиц, мяса в большинстве своем прибегают к использованию антибиотиков для снижения заболеваемости и падежа поголовья. Но в итоге в кишечнике у крупного рогатого скота, свиней и других сельскохозяйственных животных появляются микроорганизмы, устойчивые к антибактериальным препаратам. Вместе с удобрениями, производимыми из отходов жизнедеятельности скота, они попадают в почву, а соответственно и в продукты растениеводства, которые выращиваются на ней. Не говоря уже о мясных и молочных товарах.

- В конечном итоге это приводит к тому, что микробы с резистентностью к широкому спектру антибиотиков населяют кишечник человека. Это опасно тем, что при заболевании и назначении пациенту антибактериального препарата лекарство просто не будет работать, - отмечает заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.

В рамках масштабного междисциплинарного проекта ученые намерены исследовать микробиоту кишечника сельскохозяйственных животных. Причем не только коров, лошадей, свиней, кур, но и некоторых региональных животных: верблюдов, яков, бурятских лошадей и северных оленей. Далее, при помощи высокопроизводительного секвенирования, биологи выделят данные о генах микробов, соберут их в геномы и определят, какие из них можно будет использовать в новых биотехнологиях.

В реализации масштабного проекта ученые ТГУ будут сотрудничать со специалистами ФИЦ "Биотехнологии РАН", МГУ им. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский институт", Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, фонд "Поддержка проектов в области образования". Предполагается, что территория охвата исследований станет самой широкой, от Калининграда до Сахалина. Помимо ученых, в проекте планируют занять до девяти тысяч волонтеров.

В итоге ученые намерены создать консорциумы штаммов бактерий без устойчивости к антибиотикам, которые будут применимы при выращивании мясных пород сельскохозживотных.

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Вместе с тем группа исследователей из МГУ разработает составы заквасок для производства кисломолочных продуктов. Также проект подразумевает формирование сообщества микроорганизмов, обладающих высокой способность к разложению органики, что позволит получать безопасные удобрения из отходов жизнедеятельности скота.

- Этот проект имеет большое значение как для российской науки, так и для российской сферы здравоохранения, - уверена Ольга Карначук. - Сейчас достаточно хорошо известен микробиом человека. Многие заболевания, в том числе сложные, например, нейродегенеративные, уже лечат трансплантацией консорциумов полезных бактерий. В отличие от человека, микробиом сельскохозяйственных животных пока мало изучен.

По мнению руководителя проекта, запланированные прикладные исследования помогут решить фундаментальную проблему - наладить эффективное производство безопасных отечественных продуктов без содержания антибиотиков. А это, в свою очередь, скажется на улучшении здоровья нации.

Справка "РГ"

Участники проекта стали победителями дополнительного конкурса Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Как сообщили в Минобрнауки РФ, ставшем ответственным исполнителем и координатором программы, в ней определены четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии.

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