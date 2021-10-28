В Алтайском крае заключили более 5,5 тысячи социальных контрактов

По данным министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в регионе уже заключили более 5,5 тысячи соцконтрактов, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год.

- Социальный контракт является одним из основных инструментов по снижению уровня бедности населения, - подчеркивает министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - Сегодня нет единого рецепта, который помог бы всем малоимущим преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить свое материальное положение. А социальный контракт позволяет работать с каждой семьей индивидуально. Это не просто финансовая поддержка, а программа социальной адаптации для каждой конкретной семьи, где пошагово расписано повышение ее благосостояния.

В реализации этого направления приоритет отдается семьям, имеющим детей. Чтобы получить такую поддержку семьи или одинокие граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Сотрудники социальной службы помогут им выбрать наиболее подходящий способ улучшения своего финансового состояния. После заключения социального контракта государство предоставляет денежные средства, которые можно направить на развитие личного подсобного хозяйства или заняться поиском работы, открыть собственное дело, пройти лечение или найти другие способы для преодоления трудной жизненной ситуации.