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28.10.2021 13:58
Рубрика: Власть

В Алтайском крае заключили более 5,5 тысячи социальных контрактов

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае во исполнение поручений президента РФ расширяют поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с помощью социальных контрактов.
Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края
Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края

По данным министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в регионе уже заключили более 5,5 тысячи соцконтрактов, что почти в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
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- Социальный контракт является одним из основных инструментов по снижению уровня бедности населения, - подчеркивает министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - Сегодня нет единого рецепта, который помог бы всем малоимущим преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить свое материальное положение. А социальный контракт позволяет работать с каждой семьей индивидуально. Это не просто финансовая поддержка, а программа социальной адаптации для каждой конкретной семьи, где пошагово расписано повышение ее благосостояния.

В реализации этого направления приоритет отдается семьям, имеющим детей. Чтобы получить такую поддержку семьи или одинокие граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Сотрудники социальной службы помогут им выбрать наиболее подходящий способ улучшения своего финансового состояния. После заключения социального контракта государство предоставляет денежные средства, которые можно направить на развитие личного подсобного хозяйства или заняться поиском работы, открыть собственное дело, пройти лечение или найти другие способы для преодоления трудной жизненной ситуации.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Алтайский край: от поручений - к реализации

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