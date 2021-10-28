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28.10.2021 03:00

В Кемерове предложили благоустроить пять школьных спортплощадок

В областном центре завершен отбор проектов по региональной программе инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" на следующий год.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

В конкурсную комиссию подано 5 заявок на благоустройство и ремонт спортивных площадок:

• в школе № 39 (ул. В. Толстикова, 1) в Кировском районе;

• в лицее № 62 (ул. Весенняя, 17) в Центральном районе;

• в школе № 24 (ул. Институтская, 20) в Рудничном районе;

• в гимназии №17 (ул. Пролетарская, 13) в Заводском районе;

• в школе № 93 (пр. Ленинградский, 34 Б) в Ленинском районе.

Конкурс проектов инициативного бюджетирования проводится по решению губернатора Кемеровской области-Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева с 2019 года. Идеи благоустройства предлагают сами жители, которые проводят собрания и определяют проекты. За все время более 200 тысяч кемеровчан приняли участие в определении проектов инициативного бюджетирования. Благодаря чему в городе Кемерово появилось одиннадцать обновленных территорий для проведения активного отдыха.

В этом году спортивные поля для игр в баскетбол и волейбол получили Центр по работе с населением "Северный" (ул. Антипова, 4А). гимназия №1 (ул. Боброва, 2), школа №91 (бульвар Строителей, 50А), школа №74 (ул. Инициативная, 42).

Материал подготовлен администрацией города Кемерово

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