В Новосибирской области введут лимиты финансирования инвестпроектов

Депутаты Законодательного собрания региона одобрили в первом чтении поправки к закону "Об инвестиционном фонде Новосибирской области". Они ограничивают объем средств областного бюджета, направляемых на финансирование проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Принявший участие в сессии Заксобрания губернатор Андрей Травников напомнил, что идея создать полноценный областной инвестиционный фонд появилась еще пять лет назад. Теперь депутаты оформляют ее законодательно при активной поддержке регионального правительства. По словам губернатора, это продолжение совместной работы, начавшейся в 2018 году с корректировки областного закона об управлении госимуществом.

Сегодня активно используются инструменты государственно-частного партнерства, отметил Андрей Травников. При этом срок действия таких соглашений превышает сроки полномочий должностных лиц и депутатов, которые утверждали эти документы. Поэтому важно сразу определить для обеих сторон условия, которые не нанесут ущерба развитию региона и позволят выполнять социальные обязательства в будущем. "В целом, мое отношение к этой законодательной инициативе положительное. Понятно, что между первым и вторым чтениями предстоит поработать, чтобы это был действительно полноценный инвестиционный фонд", - подчеркнул глава области. По словам Андрея Травникова, он предложил включить в лимит средств фонда субсидии, которые предоставляются инвесторам, чьи проекты получили поддержку областного инвестиционного совета и комиссии по инвестиционной деятельности. "Это укладывается в стратегию совершенствования нашего инвестиционного законодательства", - отметил губернатор.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, в свою очередь, подчеркнул, что депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств. Поэтому будут ограничены финансовые ресурсы, которые можно направить на реализацию проектов ГЧП и концессий.