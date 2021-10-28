В Новосибирской области ввели в эксплуатацию мощный газовый терминал

В городе Куйбышеве Новосибирской области введен в эксплуатацию первый этап терминала для приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, подписавшего разрешение на ввод объекта, площадь терминала - более 31 гектара. Этот огромный комплекс, включающий семь зданий и 61 сооружение, в том числе административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки. Построено более четырех километров подъездных дорог. Объем инвестиций в первый этап составил один миллиард 556 миллионов рублей.

О необходимости скорейшего ввода объекта в эксплуатацию говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе посещения Куйбышевского района.

Иван Шмидт отметил, что новый газовый терминал имеет важнейшее значение не только для Куйбышевского и Барабинского районов, но и для всего региона в целом. Он позволит решить проблему транспортировки газа с отдаленных месторождений области. Ежегодный объем отгрузки составит более 120 тысяч кубометров. Вторым этапом предусмотрено увеличение этого показателя втрое, в том числе за счет подведения к объекту железнодорожных путей. Пока же отгрузка осуществляется автомобильным транспортом.

На новом предприятии будет создано 54 рабочих места для жителей Куйбышевского и Барабинского районов, вахтовых рабочих привлекать не предполагается.