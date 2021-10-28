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28.10.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Сибири предотвратили незаконный вывоз 113 тысяч кубометров древесины

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 247(8598)
За первые девять месяцев этого года сибирские таможенники возбудили 184 уголовных дела. Примерно половина из них связана с нелегальным экспортом древесины.

Большинство таких дел (85) приходится на зону действия Красноярской, Алтайской и Иркутской таможен. Здесь пресечены попытки вывезти в общей сложности свыше 113 тысяч кубометров древесины стоимостью более 700 миллионов рублей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Чтобы переправить через таможню незаконно заготовленный лес, недобросовестные экспортеры дают в декларациях недостоверные сведения о сделках с древесиной на внутреннем рынке, предоставляют подложные дополнительные соглашения к внешнеторговым контрактам и товаросопроводительные документы, неправомерно применяют лицензии минпромторга России на вывоз лесоматериалов, - пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления - начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

В ведомстве добавили: сотрудникам Сибирской оперативной и Иркутской таможен удалось не допустить вывоза из Иркутской области около двенадцати тысяч кубометров пиломатериалов и круглого леса. Эта продукция стоимостью 160 миллионов рублей была подготовлена к отправке организованными преступными группами.

Напомним, что с 1 января 2022 года начнет действовать запрет на вывоз из Российской Федерации необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Эта мера призвана сократить число преступлений в сфере лесного бизнеса.

Между тем

С января по сентябрь 2021 года сибирские таможенники предотвратили незаконный вывод за рубеж валюты: возбуждено восемь уголовных дел на общую сумму 610 миллионов рублей. В Омске и Барнауле пресечена деятельность двух ОПГ, занимавшихся выводом валюты из Омской, Новосибирской областей и Алтайского края. Еще 21 уголовное дело связано с созданием фирм-однодневок, через которые осуществлялись валютные операции. Нередки случаи, когда пассажиры международных авиарейсов нарушают правила перевоза валюты через таможенную границу.

- В нынешнем году предотвращен ввоз и распространение 45,6 килограмма наркотиков и сильнодействующих веществ. В основном это наркотики синтетического происхождения, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, а также запрещенные сильнодействующие вещества, которые оказываются в составе средств для похудения и наращивания мышечной массы, - отметил Алексей Яковлев.

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