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28.10.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Томске проверят больницу, где внук ухаживал за бабушкой под видом врача

Текст: Наталья Граф
В Томской области Росздравнадзор, СК и прокуратура начали проверку после публикации видео о ненадлежащем уходе за пациентами в респираторном госпитале медико-санитарной части №2.

Как сообщили в СУ СК РФ по Томской области, правоохранители начали доследственную проверку по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по части 1 статьи 238 УК РФ.

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Житель Томска решился на отчаянный шаг, узнав, что его престарелая бабушка оказалась в "красной зоне" в невыносимых условиях. Он переоделся в защитный костюм, проник под видом врача в госпиталь и начал лично ухаживать за родственницей, находящейся в беспомощном состоянии. По словам мужчины, он провел в госпитале три дня: бабушке не меняли подгузники, не обрабатывали пролежни и даже не кормили. Видео, которое было снято в стационаре, поразило интернет-пользователей.

Как сообщает KP.Ru, после того, как томича разоблачили сотрудники госпиталя, он полетел в Москву и обратился за помощью в правоохранительные органы.

- Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19, - прокомментировала случившееся заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко. - В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

- Создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка, - сообщает департамент здравоохранения Томской области. - Задачи комиссии - оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в "красную зону".

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