Ингушские лесохозяйства полностью оснастили противопожарной техникой

Как рассказали в Министерстве природы Ингушетии, в этом году было четыре поставки лесопожарных машин и оборудования, которые будут также использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Автопарк лесохозяйств региона пополняется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
По расчетам специалистов, потребности Ингушетии в такой технике сейчас удовлетворены почти полностью, что позволит оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров в республике на 50 процентов.
- Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступает новая специализированная техника, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом, минимизировать ущерб от них, - сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В ближайшее время региональное минприроды планирует также закупить недостающее лесохозяйственное оборудование - огнетушители, бензопилы, мотопомпы, резервуары для воды на 100 - 600 литров.
- Все это будет приобретено за счет сэкономленных министерством средств при участии в тендерах, это 800 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.
Кстати, в Ингушетии уже завершили намеченные на этот год по плану мероприятия по лесовосстановлению. Площадь восстановленных лесных угодий составила около 30 гектаров.