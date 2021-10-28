Ингушские лесохозяйства полностью оснастили противопожарной техникой

Лесные хозяйства Ингушетии практически на сто процентов укомлектовали новой противопожарной техникой. За последние три года регион смог приобрести 42 единицы, в том числе пожарные машины с цистерной для воды для тушения огня и лесные плуги для его локализации.

Как рассказали в Министерстве природы Ингушетии, в этом году было четыре поставки лесопожарных машин и оборудования, которые будут также использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Автопарк лесохозяйств региона пополняется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

По расчетам специалистов, потребности Ингушетии в такой технике сейчас удовлетворены почти полностью, что позволит оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров в республике на 50 процентов.

- Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступает новая специализированная техника, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом, минимизировать ущерб от них, - сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В ближайшее время региональное минприроды планирует также закупить недостающее лесохозяйственное оборудование - огнетушители, бензопилы, мотопомпы, резервуары для воды на 100 - 600 литров.

- Все это будет приобретено за счет сэкономленных министерством средств при участии в тендерах, это 800 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Кстати, в Ингушетии уже завершили намеченные на этот год по плану мероприятия по лесовосстановлению. Площадь восстановленных лесных угодий составила около 30 гектаров.