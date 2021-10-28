На Ставрополье 15 сел удостоились звания "Рубеж воинской доблести"

Мемориальный комплекс павших в боях за Родину с братской могилой в селе Русском на Ставрополье Фото: Ставропольский государственный музей-заповедник

Сразу полтора десятка населенных пунктов в Ставропольском крае получили звания "Рубеж воинской доблести". Решение по ним было принято сегодня депутатами Думы региона. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, почетные звания присвоены населенным пунктам в Курском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

- Историческая память о войне и подвиге наших земляков должна сохраняться для будущих поколений. Восстанавливая имена павших в боях, мы узнаём больше о тех грозных событиях, открываем новые страницы истории Ставрополья. Присвоение населенным пунктам почётных званий "Рубеж воинской доблести" - еще один важный шаг в этом направлении, - подчеркнул председатель Думы Ставрополья Николай Великдань.

Звания присвоены селам Полтавское, Русское, Серноводское и Эдиссия, станицам Галюгаевская и Стодеревская, хуторам Березкин, Графский, Дыдымкин, Кировский и Моздокский, поселкам Ага-Батыр, Мирный и Рощино, аул Али-Кую.

На территории Курского района захоронены больше 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В последние годы поисковые отряды и добровольцы ведут активную работу по поиску погибших воинов и их захоронению.