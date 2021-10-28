В ингушском селе Средние Ачалуки открылся новый детский сад

В сельской местности в Ингушетии открылся очередной детский сад. На этот раз радостное событие произошло в селе Средние Ачалуки Малгобекского района республики.

В садик смогут пойти 220 детей. Он построен по федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". Строительство объекта обошлось в 197 миллионов рублей. На территории дошкольного заведения есть площадки для игр и занятий малышей спортом, установлены беседки.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, принявший участие в торжественной церемонии открытия садика, рассказал, что в ближайшие месяцы в различных районах республики будут введены в эксплуатацию еще несколько учреждений для дошколят.

- Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. Сейчас строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в селах Вежари-Юрт, Инарки и других населенных пунктах, - сказал Калиматов.

Также он сообщил хорошую новость: в течение ближайших полутора лет в Ингушетии будет полностью решена проблема очереди в дошкольные образовательные учреждения, которая еще немалая. Глава региона попросил сотрудников садика создать максимально комфортные психологические условия для развития детей, используя современные педагогические наработки.

Ранее в этом году в Ингушетии были открыты еще 14 детских садов. Среди них - садик в том же Малгобекском районе, в селении Сагопши, здание которого было долгостроем, с ясельными группами на 60 мест. Теперь местным жителям не приходится, как еще было недавно, возить малышей в другой населенный пункт - город Малгобек.