В Нальчике открылся международный кинофестиваль

В шестой раз в столице Кабардино-Балкарии начал свою работу всероссийский фестиваль кино "Кабардино-Балкария-100". Форум называется в честь столетия со дня образования Кабардино-Балкарской республики.

Церемония открытия фестиваля прошла в национальном музыкальном театре.

- Люди искусства могут часто много больше чем политики. Когда артисты помогают соприкасаться людским душам, то от этих касаний возникает человеческая дружба, - справедливо заметил министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов.

Кинофорум в Нальчике уже стал международным событием. В нем принимают участие кинематографисты из Германии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.

В программе фестиваля заявлены фильмы, которые полюбились зрителям.

Картина "Райцентр", которая стала обладателем Гран -При на фестивале "Амурская осень", фильм-участник Венецианского фестиваля "Яблоки", режиссера Христоса Нику. Картина казахского режиссера Ернара Нургалиева, "Жанным, ты не поверишь". Короткометражная короткометражка "Под гнездом аиста", режиссер Ани Оганесян.

- Фестиваль - это не только показы кино, но это и концерты любимых актеров, творческие встречи с артистами будут в нескольких районах республики, - говорит директор творческого форума, продюсер и киновед Сергей Новожилов.

В гостеприимный Нальчике на творческий праздник прилетели народные артистки России Зинаида Кириенко и Раиса Рязанова, гостями фестиваля стали актеры Эвклид Кюрдзидис, Макар Запорожский, Рустам Сагдулаев, Пауль Орлянский, Игорь Скляр, Сергей Колесников.

А в торжественной церемонии закрытия фестиваля "Кабардино-Балкария-100" примет участие солист белорусской вокальной группы "Чистый голос" Аким Тышко, который специально прилетит в Нальчик из Минска.