"Аквилон" внедряет стандарты качества, сохраняя рыночные цены

Группа "Аквилон" отметила 18-летие со дня создания. Сейчас федеральный девелопер входит в двадцатку крупнейших строительных компаний страны, а в Петербурге и Ленинградской области - в топ-5 по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Проекты компании представлены в пяти регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске. Они неоднократно возглавляли рейтинги наиболее востребованных и инвестиционно-привлекательных объектов недвижимости. В самой компании объясняют свой успех принципами "разумного девелопмента", которые внедрены на всех этапах строительства. О том, как работает эта система, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал президент Группы "Аквилон" Александр Рогатых.

Александр Савватьевич, что такое "разумный девелопмент" и зачем он нужен?

Александр Рогатых: Это очень многогранное понятие. В общих чертах, мы стараемся придерживаться принципов разумности абсолютно во всем. Это касается ответственного отношения и к ведению бизнеса, и к территории, и к нашему продукту, и к обществу. Структура Группы "Аквилон" ориентирована на разумное развитие. Она нетиповая и выделяется на рынке. Мы строим в нескольких городах, и за них отвечают три подразделения. Подчеркну, что это не филиалы, а самостоятельные офисы. Такая структура нужна, чтобы, с одной стороны, каждый коллектив мог развиваться внутри себя и генерировать ценные идеи, с другой - все команды объединены общей философией.

Мы очень серьезно подходим к вопросам разумного потребления энергии. Наши дома имеют самый высокий класс энергоэффективности, они маркируются как "А+" (высочайший). Строить сверхтеплые дома стало возможным благодаря нашей собственной разработке - энергоэффективной технологии "Termo-S". Ее суть заключается в улучшенном утеплении стен и кровли здания. Например, в Санкт-Петербурге по строительным нормам толщина стен должна составлять 130 миллиметров. Мы же делаем утепление сверх норматива, увеличив размер стены до 180 миллиметров. В остеклении используем энергоэффективные окна и устанавливаем в домах индивидуальные тепловые пункты. Технология "Termo-S" позволяет снизить теплопотери жилого дома до 50 процентов, а это прямая экономия для жителей, которые смогут сократить расходы на отопление до 40 процентов. Жители не только экономят бюджет, но и заботятся об экологии. И это, кстати, отвечает принятому в компании стандарту качества "Э4", основанному на принципах "экономии", "энергоэффективности", "экологии" и "эргономики".

Это касается только отопительных систем?

Александр Рогатых: Не только. Эти принципы внедрены повсеместно и работают в симбиозе. Например, мы оборудуем квартиры "умной" системой inHOME. Это еще одна внутренняя разработка, она относится к технологиям PropTech и позволяет дистанционно управлять квартирой. По сути - это сложная цифровая экосистема. Перед собственником квартиры, оснащенной системой inHOME, открываются широкие возможности. Больше не придется снимать показания счетчиков, а квитанции можно оплачивать дистанционно. А в случае, например, протечки, моментально сработает запорная арматура. Родители могут в любой момент подключиться к системе видеонаблюдения и посмотреть, как ребенок гуляет в закрытом дворе. Через приложение можно дистанционно обесточить любую розетку в квартире. Так inHOME повышает комфорт проживания, экономит жителям деньги, время, бережет их нервы. В связи с пандемией мы внедрили ряд новых решений, которые позволят жителям реально соблюдать социальную дистанцию и минимизировать риски. Например, в новых проектах в Москве и Петербурге доступ в дом будет по системе FaceID, то есть касаться руками двери не нужно. В новой версии приложения inHOME-2021 мы предусмотрели функцию индивидуального вызова лифта с помощью приложения. При этом лифт курсирует без остановок, чтобы соседи не пересекались в замкнутом пространстве. В подъездах мы устанавливаем боксы, где можно забрать онлайн-покупки бесконтактным способом. Мы всегда задаем себе вопросом, как еще можно улучшить наш продукт? Например, решить проблему со звукоизоляцией. У нас принят единый стандарт по защите жителей от шума за счет дополнительной шумоизоляции перегородок и межэтажных перекрытий. Чтобы сделать дворы многофункциональными и эстетически приятными, мы работаем с известными студиями ландшафтного дизайна. Так в ЖК "Аквилон Stories" в Кудрово Ленинградской области во дворе будет разбит настоящий дендропарк площадью 1 га от студии DEREVOPARK.

Технология "Termo-S" позволяет снизить теплопотери жилого дома до 50 процентов, а это прямая экономия для жителей

В наших комплексах открыты детские игровые пространства "Аквилон Kids". Климат у нас нестабилен, часто прогулки с детьми приходится отменять из-за непогоды. Мы придумали для наших жителей такой формат: игровые пространства находятся на первых этажах, попасть в них можно как со двора, так и не выходя из подъезда. В больших проектах на первых этажах мы обустраиваем спортивные залы "Аквилон Fitness". Жителям не требуется куда-то далеко ехать, тратить деньги на абонемент.

Но ведь каждое дополнительное техническое решение или "квадрат" общественного пространства - это затраты?

Александр Рогатых: Мы стараемся, чтобы каждый метр нес функциональную нагрузку. Если в классической двухкомнатной квартире площадь составляет 45-50 квадратных метров, то мы те же функциональные задачи решаем на 35 "квадратах" - нет длинных коридоров, тупиков и темных углов. Но при этом есть решения, которые мы обязательно сохраняем. Например, отводим значительное место общему пространству - просторной кухне, объединенной с гостиной. Группа "Аквилон" сотрудничает с ведущими российскими и мировыми архитектурными бюро. Высочайший уровень проектирования позволяет воплощать в архитектуре функциональность и эстетику. Есть такое мнение, что архитектура должна выдержать проверку временем, что дом должен выглядеть современно не только после сдачи в эксплуатацию, но и через 50 лет. Для этого все детали здания должны быть продуманы наперед, включая инженерное оснащение, материалы, дизайн, планировки. Поэтому проектировочные решения наших домов разрабатываются с учетом запаса роста.

Вы много уделяете внимания развитию продукта. А как быть с социальной инфраструктурой?

Александр Рогатых: Мы активно работаем в этом направлении. Портфель социальных объектов, которые Группа "Аквилон" реализует сегодня во всех городах присутствия, включает в себя 10 детских садов и 5 школ. Все соцобъекты мы передаем Кстати, в этом году наша компания сдала в эксплуатацию два детских сада и отделение поликлиники в Петербурге.

Что позволяет компании на протяжении стольких лет сохранять устойчивость и осваивать новые рынки с учетом экономических и прочих вызовов?

Александр Рогатых: Группа "Аквилон" - девелопер полного цикла. У нас своя логистика, свой парк техники, включая башенные краны, сваебойные установки, экскаваторы. Это дает возможность оптимизировать и рационально расходовать средства на строительство. У нас хорошее соотношение заемных и собственных средств - компания закредитована минимально, а это сегодня является определенным триггером надежности. При этом мы не стремимся к взрывному росту, а выбираем поступательное развитие. Конечно, мы не можем игнорировать те экономические процессы, которые происходят. Нам важна маржинальность, как для любого бизнеса, однако мы также продолжим улучшать наш продукт и стандарты качества, сохраняя при этом рыночные цены для покупателей.

Поделитесь вашими планами.

Александр Рогатых: Все эти 18 лет мы планомерно растем, наращиваем объемы строительства, пополняем земельный банк, при этом в значительной мере за счет своих ресурсов. В сентябре мы вывели на рынок шесть новых объектов и сейчас готовим к запуску два масштабных проекта в двух столицах.

Как и прежде, мы будем строить энергоэффективные дома с большими красивыми дворами, "умными" квартирами и общественными пространствами. Будем и далее вносить свой вклад в преобразование и развитие городских территорий. Развивать продукт продолжим в сторону индивидуальности, удобства, экономичности и экологичности. Чтобы наш покупатель мог выбрать ту жилую среду, которая подходит именно его образу жизни. И в этом нам помогут наши технологичные разработки, стандарты качества и принципы "разумного девелопмента". Мы очень гордимся своей работой, потому что она позволяет не на словах, а на деле менять жизнь людей к лучшему.