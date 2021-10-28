Калининградские полицейские задержали грузовики, угнанные в Европе

Два грузовых автомобиля, похищенные в Польше и Германии и числившиеся в международном розыске около трех лет, задержали полицейские в Калининградской области.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, два седельных тягача были задержаны при попытке поставить их на регистрационный учет в Калининградской области.

- По информации зарубежных коллег, две единицы тяжелого грузового транспорта были похищены из автопарков Польши и Германии в 2018 году, - уточнила Светлана Поставничая. - И, хотя из Евросоюза в Россию тягачи попали с уже измененными VIN-номерами, поставить их на регистрационный учет не удалось.

Сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД вместе с иностранными коллегами установили законных владельцев дорогостоящего транспорта - предпринимателей из стран Евросоюза, и передали им изъятые грузовики.