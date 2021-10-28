Кинофестиваль "Послание к человеку" объявил новое расписание

ХХХI Международный кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет в Петербурге с 29 октября по 4 ноября, объявил о новом формате проведения. В связи с новыми ограничениями по коронавирусу, которые вступают в силу в городе 30 октября, фестиваль состоится в гибридном формате.

29 октября на пяти площадках пройдут показы основных специальных программ: "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное". На Открытой киностудии "Лендок" и в книжном магазине "Порядок слов" будет показана часть программы национального конкурса, а на Новой сцене Александринского театра пройдет торжественная церемония открытия фестиваля.

С 30 октября по 4 ноября показы международного, экспериментального и национального конкурсов, а также часть внеконкурсных программ можно будет посмотреть в онлайн-формате на платформе Nonfiction.film. Доступ к показам будет предоставлен зарегистрированным зрителям. Первые 10 дней регистрации бесплатные.

Также в онлайн переносится показ авторской программы Алены Королевой "В память о будущем", показ ретроспективы Кшиштофа Кесьлевского, сеанс короткометражек студентов СПбГИКиТ и студентов мастерской А.Н.Сокурова, спецпоказ к 80-летию итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи.

Фильмом открытия фестиваля выбран "Все прошло хорошо" Франсуа Озона (2021), это будет российская премьера. Вход на него 29 октября в кинотеатр "Аврора" по специальным приглашениям. Премьера картины состоялась летом на Каннском фестивале. Главные роли сыграли Софи Марсо, Андре Дюссолье, Жеральдин Пайя.

Церемония открытия фестиваля начнется 29 октября в 19.30 на Новой сцене Александринского театра - с показа фильма об истории фестиваля "Послание к человеку. Между прошлым и будущим" режиссера Петра Шепотинника. К зрителям и участникам обратится президент кинофестиваля "Послание к человеку" режиссер Алексей Учитель, с экрана петербуржцев поздравят звезды кинематографа. Для гостей торжественной церемонии выступит группа Billy's Band с программой "В этом городе". Церемонию можно будет посмотреть онлайн в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщают организаторы, основная концепция шоу открытия МКФ "Послание к человеку" - это человек и его безграничные возможности, снятие рамок и преград на пути каждого, это общество и сближение, раскрытие тем сопричастности человека к человеку.

Фильмы международного конкурса будут судить сербский режиссер, продюсер, сценарист и актер Срджан Голубович, режиссер из Венгрии Агнес Кочиш, якутский режиссер Владимир Мункуев, французский режиссер и композитор Зигфрид Дебребан, председатель - российский режиссер-мультипликатор Наталия Дабижа.

Фильмы национального конкурса будут судить актриса Тина Стойилкович, режиссер игрового кино Горан Радованович, режиссер документального кино Евгения Останина.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico будут оценивать режиссер, сценарист, продюсер и оператор Дмитрий Фролов, режиссер неигрового кино Ксения Охапкина.

Студенческое жюри представят Антон Агафонов (Санкт-Петербургский институт кино и телевидения), Игорь Осипов (Санкт-Петербургский институт культуры) и София Страчук (ВГИК).

В состав жюри ФИПРЕССИ вошли кинокритики Андрей Карташов (Петербург), Хрвое Пукеч (Хорватия) и сценарист Патриция Пистанези (Италия).

Представленные в конкурсе фильмы поборются за Гран-при фестиваля и 8 регламентных номинаций. Также будут вручены специальные призы от оргкомитета фестиваля, партнеров, спонсоров, различных общественных организаций.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга.