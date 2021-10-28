В Новгородской области в собачьем приюте убили и расчленили человека

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовные дела в отношении молодой женщины и ее знакомого по статьям об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Подозреваемые сами явились в правоохранительные органы с повинной, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Все случилось 20 октября в деревне Борок Старорусского района в одном из домов на территории строящегося приюта для собак. Женщина 1999 года рождения вместе с 61-летним мужчиной распивали спиртные напитки. А потом произошел конфликт, и женщина ударила собутыльника ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался.

О произошедшем подозреваемая рассказала своему знакомому. Тот разрубил тело и сжег в печи. Следователи-криминалисты обнаружили костные останки потерпевшего. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.