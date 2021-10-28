Почему одна жалоба может решить судьбу граффити на доме в Петербурге

Санкт-Петербург в скором времени может лишиться замечательного граффити с изображением Даниила Хармса на фасаде одного из домов в старинной части города. Дзержинский районный суд оперативно постановил закрасить портрет писателя, который жил в этом доме последние годы своей жизни, отсюда же его увез "черный воронок".

К Хармсу на доме 11 по улице Маяковского водят экскурсии. Может быть, это не нравится одному из жителей дома, который написал жалобу в администрацию района с требованием убрать лицо писателя со стены дома? Мы обратились за комментарием к режиссеру Алексею Герману, который тоже живет в центре Санкт-Петербурга в здании, где течет крыша и хулиганят бомжи. Но такой быстрой реакции на свои многочисленные жалобы его соседи добиться не могут.

Алексей, против уничтожения граффити уже собрано почти 30 тысяч подписей. Питерская интеллигенция - против, всем граффити нравится. Но суд выносит законное, с юридической точки зрения, решение - закрасить…

Алексей Герман: Для меня вопрос, как суды рассматривают подобные дела. Мне кажется, что многое зависит от того, насколько конкретный судья внимательно относится к таким историям. И формально, наверное, в данном случае он прав. Но по сути дела, хочу спросить: была ли проведена искусствоведческая экспертиза портрета, принял ли ее результаты суд к рассмотрению? Где отклики архитектурных экспертов? Специалистов по истории города?

Здесь нужна какая-то житейская логика. В Санкт-Петербурге очень много проблем. К примеру, много дурных управляющих компаний, которые делают с жителями все, что хотят. У нас в доме, который является памятником культурного наследия, регулярно часть подъездов остается без электричества, потому что-то кто-то ворует кабеля. Живут бомжи, нет домофона, бесконечно течет крыша. Борются с этим очень вяло. И это имеет огромное значение для жителей. А тут талантливый граффити для одного человека стал опасным! Но он не портит архитектурный облик города, выглядит очень деликатно и уместно, не нарушает правила охраны памятников и посвящен выдающемуся гражданину. Ну согласитесь, это ведь странно, что идет молниеносная реакция на письма одного-двух жалобщиков, и не замечаются проблемы многих людей.

Формально художники Паша Кас и Павел Мокич могли согласовать эскиз граффити в ведомственных комитетах, районной администрации и у владельцев дома. Но не успели. Да, и честно сказать, нужны ли им такие заморочки? Но если смотреть по существу, формализовать такие объекты на стенах города все же нужно, чтобы не рисовали всякую лабуду, ведь правда?

Алексей Герман: Да, этот вопрос нужно поднять на совете по культуре при губернаторе и выработать алгоритм, как граффити может появляться на фасадах города, расписать нормативную базу, а тем произведениям, которые уже одобрены экспертами, можно и дать "амнистию" - оставить их в покое. Город не может законсервироваться и жить в 19 или 20 веке. Сейчас 21 век! Талантливые граффити украшают все города мира. Никакой дурной повестки они не несут.