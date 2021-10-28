Под Мурманском ликвидировали готовившего теракты сторонника ИГ

В Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали готовившего теракты сторонника запрещенной в России организации ИГ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Им оказался местный житель, который планировал совершить теракты на "военных объектах региона".

Мужчину пытались задержать в тот момент, когда он извлекал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине Кандалакши. Однако преступник оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями был уничтожен. Среди оперативников и гражданских лиц никто не пострадал.