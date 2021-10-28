Стало известно, какие магазины не закроют в Петербурге в нерабочие дни

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября будет закрыта часть магазинов. Решение о том, какая торговая точка должна работать, а какая - нет, должно приниматься исходя из ассортимента, сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного.

Главный принцип - можно работать лишь тем, у кого не менее 30 процентов продукции относится к товарам первой необходимости. Эта доля определяется по специальной формуле. Она опубликована в специальном распоряжении комитета.

В частности, предпринимателям предлагается взять все наименования товаров первой необходимости, как продуктовых, так и непродовольственных и разделить их на общее число позиций в магазине. Полученную цифру нужно умножить на сто.

Перечень товаров первой необходимости еще в 2009 году был утвержден федеральным законодательством. Туда включаются такие товары как мясо (свинина, говядина, баранина, курица), мороженая рыба, масло (сливочное и подсолнечное), коровье молоко, куриные яйца, хлеб, мука, пшено, риск, гречка, макароны, картофель, лук, морковь, капуста.

Из непродовольственных товаров в перечень входит топливо, товары для животных, спички, гигиенические товары, средства для мытья и стирки, а также товары для детей.

Стоит отметить, что весной прошлого года, когда непродовольственная розница и общепит были закрыты, то в ряде непрофильных магазинов появились хлебные ряды, стали выпекать хлеб и многие кафетерии.

Из непродовольственной розницы без ограничений будут работать только аптеки.