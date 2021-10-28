Театр из Молдовы покажет в Петербурге два спектакля

В Северную столицу приезжает на гастроли Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова из Кишинева (Республика Молдова).

2 ноября в 12.00 зрители смогут посмотреть сказку "Снежная королева", легенду-приключение по пьесе известного ленинградского драматурга Евгения Шварца. История, знакомая всем с детства - об отважной девочке с горячим сердцем, способным растопить даже лед. Но противостоять ей будет сама Снежная королева, колдовские чары которой обладают магической силой. Спектакль, как обещают гости, познакомит зрителей со многими забавными персонажами, удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссерских находок, порадует слаженным актерским ансамблем и прекрасной музыкой. На Национальном фестивале детских театров "Acasă la "Guguță" ("Дома у Гугуцэ") спектакль Геннадия Бояркина стал лауреатом в номинации "Лучшая сказка".

В 19.00 - спектакль "Мещане" по пьесе Максима Горького. Классическая постановка Вячеслава Самбриша (премьера 2021 года) адресована как молодым зрителям, так и старшему поколению. В диалогах мещанской семьи Бессеменовых и их домочадцев поднимаются важные социальные вопросы.

Гастроли пройдут в Театре-фестивале "Балтийский дом" при поддержке Министерства культуры России и Федерального государственного учреждения культуры "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Большие гастроли".

Из истории

Театр русской драмы был создан в Тирасполе в 1934 году. В 1940 году переехал в Кишинев, а в 1945-м обосновался в здании, где располагается до настоящего времени. С 1957 года театр носит имя Антона Павловича Чехова. Здесь поставлены почти все пьесы русского классика, инсценированы его рассказы.