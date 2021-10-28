Театр из Молдовы покажет в Петербурге два спектакля

Новости

Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете 19:06
ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату 19:05
В Новой Москве у метро после ДТП сгорела Tesla 19:03
В выходные столичный воздух прогреется до рекорда 19:01
СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 18:54
В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 18:42
АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
Fix Price повысит цены 18:06
На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей 18:06
В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней 17:47
На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий 17:45
Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии" 17:41
Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией 17:33
Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов 17:30
Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной 17:26
За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить 17:24
"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа 17:21
Орловские власти ввели QR-коды для спа-салонов 17:09
Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников 17:00
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом 16:59
Захарова: Силовики Киева сознательно идут на обострение в Донбассе 16:50
Пандемия усилила социальное неравенство 16:50
В Москве подвели итоги первого этапа исследований детского "Спутника V" 16:46
Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет 16:41
Почти у половины россиян выросла нагрузка на работе в связи с удаленкой 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 18:06
Рубрика: Культура

Театр из Молдовы покажет в Петербурге два спектакля

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Северную столицу приезжает на гастроли Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова из Кишинева (Республика Молдова).
Фото: Пресс-центр "Балтийский дом" Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"

2 ноября в 12.00 зрители смогут посмотреть сказку "Снежная королева", легенду-приключение по пьесе известного ленинградского драматурга Евгения Шварца. История, знакомая всем с детства - об отважной девочке с горячим сердцем, способным растопить даже лед. Но противостоять ей будет сама Снежная королева, колдовские чары которой обладают магической силой. Спектакль, как обещают гости, познакомит зрителей со многими забавными персонажами, удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссерских находок, порадует слаженным актерским ансамблем и прекрасной музыкой. На Национальном фестивале детских театров "Acasă la "Guguță" ("Дома у Гугуцэ") спектакль Геннадия Бояркина стал лауреатом в номинации "Лучшая сказка".

Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
В "Балтийском доме" отметили двойной юбилей

В 19.00 - спектакль "Мещане" по пьесе Максима Горького. Классическая постановка Вячеслава Самбриша (премьера 2021 года) адресована как молодым зрителям, так и старшему поколению. В диалогах мещанской семьи Бессеменовых и их домочадцев поднимаются важные социальные вопросы.

Гастроли пройдут в Театре-фестивале "Балтийский дом" при поддержке Министерства культуры России и Федерального государственного учреждения культуры "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Большие гастроли".

Из истории

Театр русской драмы был создан в Тирасполе в 1934 году. В 1940 году переехал в Кишинев, а в 1945-м обосновался в здании, где располагается до настоящего времени. С 1957 года театр носит имя Антона Павловича Чехова. Здесь поставлены почти все пьесы русского классика, инсценированы его рассказы.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Протест на оценку Дины Авериной отклонили, оставив ее с серебром
Нерабочие дни в московских театрах и музеях. Главное в вопросах и ответах
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора