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28.10.2021 19:05
Рубрика: Власть

В Карелии с 1 декабря родители не смогут заходить в детсад без QR-кода

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии с 1 декабря родителям при посещении детского сада, школы, организаций дополнительного образования, детско-юношеских спортшкол придется показывать QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть получен не ранее чем за три дня.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он добавил, что без этих трех документов зайти в образовательное учреждение не получится.

Кроме того, в детских садах с 1 по 3 ноября будут организованы дежурные группы для тех ребятишек, чьи родители в этот период работают. Смешения детей по возрастам не допускается.

Можно будет проводить тренировки на открытом воздухе, заниматься в фитнес-залах, бассейнах, посещать музеи, торговые центры, кафе, рестораны при предъявлении трех основных документов. QR-коды, справки о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест потребуют и у туристов старше 18 лет при заселении в гостиницу.

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