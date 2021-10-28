В Петербурге начнется реставрация жилых домов-памятников

Председатель комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров представил журналистам программу реставрации объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

За 10 лет, на которые рассчитана программа, планируется привести в порядок 255 жилых представляющих культурную и историческую ценность. Сумма, предусмотренная на первые три года реализации программы, составляет 4,5 миллиарда рублей. При этом в 2022 году финансирование уже точно составит 1,5 миллиарда рублей, а в последующие периоды возможно увеличение расходов.

В 2022 году будет начат ремонт в 25 из них. Работы на части домов будут завершены в течение года, но для значительной части объектов потребуется больше времени. В список 255 объектов, нуждающихся в реставрации, попали дома с фасадами категории повышенной сложности - с декором, лепниной и множеством архитектурных деталей. Они требуют большой и кропотливой работы по восстановлению.

Одним из примеров фасадов повышенной сложности может служить дом Эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте. А самым первым объектом, с которого начнутся реставрационные работы, оказался дом по адресу улица Чайковского, 10, более известный как "Особняк статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной".

Впрочем, будет отремонтирована не только лицевая часть зданий с балконами и барельефами, но и стены, смотрящие во двор. Как правило, дворовые части зданий изобилуют различного рода оборудованием, в первую очередь кондиционерами.

Сергей Макаров предупредил, что все незаконно установленное оборудование в процессе ремонта будет демонтировано. Равно как и проложенные без разрешения и согласования разнообразные инженерные сети. Кроме того, в домах вместо металлических дверей образца 90-х годов прошлого века, будут установлены исторические аналоги, выполненные по документальным образцам. А белые рамы пластиковых окон закрашены в темный цвет.

- Сразу скажу, что к тем жильцам, кто будет сопротивляться окрашиванию оконных проемов, с чем уже пришлось столкнуться Фонду капитального ремонта, мы будем применять меры принуждения, - подчеркнул он. - Мы не собираемся нарушать их права, но требования к сохранности культурных объектов должны быть соблюдены.

Сегодня Санкт-Петербург является самым богатым в стране городом по числу исторических и архитектурных памятников, в которых располагается жилой фонд. Из 22 165 многоквартирных жилых домов города, около 1900 - это дома- культурные памятники. Для сравнения: в Москве таких 324.