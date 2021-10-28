В Петербурге волонтеры вновь стали разносить продукты пожилым

В Петербурге волонтеры движения #МыВместе вновь начали работу. Они разносят продукты пожилым людям, которые не вакцинировались от коронавируса и не имеют антител, сообщает администрация Северной столицы.

С 30 октября в городе вводятся ограничения - непривитым пожилым гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, но многие стараются лишний раз не выходить из дома уже сейчас.

Схема взаимодействия следующая: граждане оставляют заявку на покупку продуктов или лекарств по номеру: 8-800-200-34-11. С заявителями связывается волонтер, идет по их заявке в магазин или аптеку, приобретает товары по заказу, потом передает бесконтактным способом. Деньги волонтеру отдают по чеку. Доставка бесплатная.

Волонтеры #МыВместе работали в Петербурге с самого начала пандемии. Когда ситуация стабилизировалась, движение перестало принимать заявки. Но в связи с введением ограничений, волонтеры вновь приступили к работе. Заявки поступают уже с понедельника.

Стоит отметить, что во избежание неприятных ситуаций все волонтеры проходят аккредитацию. Они приходят в штаб добровольцев на Васильевском острове и подтверждают свою личность и затем получают именной бейдж с фотографией. Даже те, кто участвовал в помощи пожилым весной прошлого года, должны вновь пройти переакредитацию. Все ранее выданные бейджи недействительны.